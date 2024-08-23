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Azerbaycan, Smerç Roketatar Sistemleriyle Tatbikat Gerçekleştirdi

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Smerç roketatarlarıyla başarılı bir tatbikat gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 23.08.2024 11:35
Güncelleme Tarihi: 23.08.2024 11:35
Azerbaycan, Smerç Roketatar Sistemleriyle Tatbikat Gerçekleştirdi

Azerbaycan'da Smerç Tatbikatı

Azerbaycan, Smerç çok namlulu roketatar sistemleriyle dikkat çeken bir tatbikat gerçekleştirdi. Ülkenin Savunma Bakanlığı, bu konuda resmi bir açıklama yaparak, tatbikatın detaylarını duyurdu.

Tatbikatın Detayları

Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri, Füze ve Topçu Birlikleri tarafından düzenlenen tatbikatta temsili düşman hedeflerinin Smerç roketatar sistemleri ile etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Askeri Personelin Performansı

Bu tatbikatın, birliklerin hazırlık seviyesini artırmak amacıyla yapıldığına dair bilgiler verilirken, askeri personelin sergilediği yüksek profesyonellik de vurgulandı.

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