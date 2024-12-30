Azerbaycan, Suriye'ye 200 Ton Gıda Yardımı Gönderdi

Azerbaycan'dan Suriye'ye Dev Yardım

Azerbaycan, Suriye'nin istikrara kavuşması amacıyla önemli bir adım attı ve 200 ton gıda malzemesinden oluşan insani yardımı bu ülkeye yolladı. Yardımlar, başkent Bakü'den yola çıkan 10 tırdan oluşan konvoyla Suriye'ye ulaştırılacak.

Bakanlık Yetkilileri Uğurladı

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, yardım konvoyunu uğurlayarak Suriye'ye olan desteğin önemini vurguladı. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ayhan Hacızade, konvoyun Gürcistan ve Türkiye üzerinden Suriye'nin İdlib şehrine ulaşacağını belirtti.

AFAD ile İşbirliği

Hacızade, gönderilen yardımların Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine dağıtılacağını ifade etti.

Diplomatik Temaslar

Azerbaycan Dışişleri Bakan Yardımcısı Yalçın Refiyev ve Suriye Geçici Hükümeti Dışişleri Bakanı Esaad Hasan Şeybani arasında yapılan görüşmeden bahseden Hacızade, 12 yıl aradan sonra Azerbaycan'ın Şam Büyükelçiliğini yeniden faaliyete geçirme konusunun da müzakere edildiğini dile getirdi.

Gelecek İşbirlikleri

Hacızade, Azerbaycan'ın Suriye'nin istikrara kavuşması ve imarı konularında destek olma niyetinde olduğunu vurguladı ve bu çalışmaların Türkiye ile koordinasyon içerisinde yürütüldüğünü açıkladı. Ayrıca, Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani'nin Azerbaycan'a davet edildiğini ve davetin kabul edildiğini sözlerine ekledi.

Azerbaycan, Suriye’ye yönelik insani yardımlarının devam edeceğini bildirerek uluslararası dayanışmanın önemine dikkat çekti.

Azerbaycan, Suriye'ye 200 ton gıda malzemelerinden oluşan insani yardım gönderdi. Başkent Bakü'den yola çıkan, 10 tırdan oluşan ve 200 ton gıda malzemesi taşıyan konvoyu Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı yetkilileri uğurladı.

Azerbaycan, Suriye'ye 200 ton gıda malzemelerinden oluşan insani yardım gönderdi. Başkent Bakü'den yola çıkan, 10 tırdan oluşan ve 200 ton gıda malzemesi taşıyan konvoyu Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı yetkilileri uğurladı.