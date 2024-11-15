Azerbaycan, Suudi Arabistan ve BAE Hazar'da Rüzgar Enerjisi Üretecek

Azerbaycan, Suudi Arabistan ve BAE Rüzgar Enerjisi Projesinde Anlaştı

Azerbaycan, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Hazar Denizi'nin Azerbaycan'a ait kısımlarında rüzgar enerjisi üretiminde işbirliği yapmak için önemli bir anlaşmaya imza attı.

Azerbaycan Devlet Petrol Şirketi SOCAR'dan yapılan açıklamada, SOCAR Başkanı Rövşen Necef'in, Bakü'de düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 29. Taraflar Konferansı (COP29) kapsamında Suudi Arabistan'ın ACWA Power şirketinin CEO’su Marco Arcelli ve BAE'nin Masdar şirketinin CEO'su Muhammed Cemil Al Ramahi ile bir araya geldiği belirtildi.

Görüşmeler sonrasında Rövşen Necef, Marco Arcelli ve Muhammed Cemil Al Ramahi'nin, Hazar Denizi'nin Azerbaycan'a ait kısımlarında 3,5 gigavatlık rüzgar enerjisi üretimi için anlaşmaya imza attığı kaydedildi.

Bu anlaşma ile birlikte, Hazar Denizi'nde rüzgar enerjisi santrali inşa edilerek, enerji üretim kapasitesinin artırılması hedefleniyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.