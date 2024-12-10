Azerbaycan, Türkiye ile Suriye Halkı İçin Destek Vermeye Hazır

Azerbaycan'dan Türkiye ile Koordineli Destek

Azerbaycan, Türkiye ve benzer düşüncedeki diğer ortaklarıyla birlikte, Suriye halkının karşılaştığı insani sorunların giderilmesine katkıda bulunmaya hazır olduğunu duyurdu.

Dışişleri Bakanlığı Açıklaması

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Azerbaycan'ın Suriye'deki gelişmeleri takip ettiği ve bu çerçevede kardeş ülke Türkiye ile istişarelerde bulunduğu bildirildi.

Yapılan açıklamada, Beşşar Esed rejiminin devrilmesi sonrası Suriye'de barış ve istikrarın sağlanması gerektiğine dikkat çekildi. Ayrıca, iç çatışmaların sona erdirilmesi için gerekli adımların atılması gerektiği vurgulandı.

Suriye'nin Egemenliğine Destek

Azerbaycan'ın Suriye'nin toprak bütünlüğü ve egemenliğini desteklediği ifade edildi. Açıklamada, "Azerbaycan, sorunların Suriye halkının iradesi doğrultusunda ve iç siyasi diyalog yoluyla çözülmesini umuyor" denildi.

Azerbaycan, kardeş Türkiye ile birlikte Suriye halkının karşılaştığı insani sorunların çözümüne katkıda bulunma taahhüdünü yineledi.

Azerbaycan Vatandaşlarının Durumu

Azerbaycan'ın Suriye'deki diplomatik temsilciliği olmamasına rağmen, bu ülkedeki Azerbaycan vatandaşlarının sayısı ve yerinin belirlenmesi için çalışmalar yapıldığı aktarıldı. Ayrıca, vatandaşlarının Türkiye üzerinden vatanlarına geri dönme işlemlerinin sürdüğü bilgisi paylaşıldı.

Gelecek İlişkiler Ümit Veriyor

Açıklamanın sonunda, gelecek süreçte durumun istikrar kazanmasıyla Azerbaycan ile Suriye arasındaki ilişkilerin yeniden kurulması konusunda umutlu olunduğu belirtildi.