Azerbaycan Türkiye Sınırında 4,5 Büyüklüğünde Deprem

Azerbaycan'ın Batısında Deprem Gerçekleşti

Azerbaycan'ın batısındaki Kelbecer ilinde, bu sabah saat 02.01'de 4,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamaya göre, depremin merkez üssü Türkiye sınırındaki Kelbecer kenti oldu.

Depremin Detayları

Meydana gelen sarsıntının derinliği 7 kilometre olarak kaydedilirken, depremin merkez üssünün Iğdır'ın Aralık ilçesine 113,75 kilometre uzaklıkta olduğu belirtildi. Olayla ilgili daha fazla bilgi için AFAD'ın internet sitesi takip edilebilir.