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Azerbaycan Uçağının Düşmesinde Hayatını Kaybeden Mürettebat Törenle Defnedildi

Azerbaycan Hava Yolları'na ait uçağın düşmesinde hayatını kaybeden mürettebat, Aktau'da düzenlenen törenle defnedildi.

Yayın Tarihi: 29.12.2024 14:18
Güncelleme Tarihi: 29.12.2024 14:37
Azerbaycan Uçağının Düşmesinde Hayatını Kaybeden Mürettebat Törenle Defnedildi

Kazakistan'da Yaşanan Trajik Olay

Azerbaycan Hava Yollarına (AZAL) ait yolcu uçağının Kazakistan'ın Aktau kenti yakınlarında düşmesi sonucu hayatını kaybeden üç mürettebat, törenle son yolculuklarına uğurlandı. Kaptan pilot İgor Kşnyakin, ikinci pilot Aleksandr Kalyaninov ve kabin görevlisi Höküme Aliyeva için düzenlenen tören, Haydar Aliyev Uluslararası Havalimanı'nda gerçekleştirildi.

Törene Katılım

Törene Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, eşi Mihriban Aliyeva, devlet yetkilileri, AZAL çalışanları ve hayatını kaybedenlerin yakınları katıldı. Azerbaycan Milli Marşı'nın çalındığı etkinlikte, yaşamını yitirenler için saygı duruşunda bulunuldu.

Cenazelerin Defni

Törenin ardından, cenazeler defnedilmek üzere Türkiye'ye hizmet eden kişilerinin mezarlarının bulunduğu 2. Fahri Hıyaban'a götürüldü. AZAL pilotlarının omuzladığı cenazeler için burada da bir anma etkinliği düzenlendi. Başbakan Ali Asadov, hükümet üyeleri ve birçok vatandaş, törene katılarak destek verdiler.

Dini Görev ve Defin İşlemleri

Kşnyakin ve Kalyaninov, Hristiyan din adamlarının duaları eşliğinde Ortodoks geleneklerine göre defnedilirken, Aliyeva’nın cenazesi ise cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Kaza Detayları

Bakü-Grozni seferini gerçekleştiren AZAL'a ait Embraer 190 tipi uçak, 25 Aralık tarihinde Kazakistan'da düştü. Kazada 38 kişi hayatını kaybederken, 29 kişi kurtulmuştu. AZAL, uçağın düşürülmesine neden olan olayın fiziksel ve teknik dış müdahale sonucu gerçekleştiğini duyurmuştu.

AA'ya konuşan Azerbaycanlı yetkililer, uçağın Rus Pantsir-S hava savunma sistemi saldırısına maruz kaldığı iddiasını da doğruladılar. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile yaptığı telefon görüşmesinde, uçağın düşürüldüğü için özür diledi.

Kazakistan'ın Aktau kenti yakınlarında düşürülen Azerbaycan Hava Yollarına (AZAL) ait yolcu...

Kazakistan'ın Aktau kenti yakınlarında düşürülen Azerbaycan Hava Yollarına (AZAL) ait yolcu uçağında hayatını kaybeden iki pilot ile bir kabin görevlisi törenle son yolculuklarına uğurlandı. Haydar Aliyev Uluslararası Havalimanı'nda, olayda yaşamını yitiren kaptan pilot İgor Kşnyakin ve ikinci pilot Aleksandr Kalyaninov, Hristiyan din adamlarının dualarıyla Ortodoks geleneklerine göre defnedilirken, kabin görevlisi Höküme Aliyeva cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Kazakistan'ın Aktau kenti yakınlarında düşürülen Azerbaycan Hava Yollarına (AZAL) ait yolcu...

Kazakistan'ın Aktau kenti yakınlarında düşürülen Azerbaycan Hava Yollarına (AZAL) ait yolcu uçağında hayatını kaybeden iki pilot ile bir kabin görevlisi törenle son yolculuklarına uğurlandı. Haydar Aliyev Uluslararası Havalimanı'nda, olayda yaşamını yitiren kaptan pilot İgor Kşnyakin ve ikinci pilot Aleksandr Kalyaninov, Hristiyan din adamlarının dualarıyla Ortodoks geleneklerine göre defnedilirken, kabin görevlisi Höküme Aliyeva cenaze namazının ardından toprağa verildi.

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