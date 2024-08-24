Azerbaycan, Ukrayna'ya İnsani Yardım Taahhüdünde Bulundu

Azerbaycan'dan Ukrayna'ya Destek Sözü

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ukrayna'ya insani yardım sağlamaya devam edeceklerini açıkladı ve bu yöndeki çabalarını sürdüreceklerinin altını çizdi.

Bağımsızlık Günü Kutlaması

Aliyev, Ukrayna'nın Bağımsızlık Günü dolayısıyla Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'e bir mesaj göndererek, iki ülkenin dostane ilişkilerini kutladı.

Tarihsel Destek ve Kardeşlik

Aliyev, Azerbaycan ve Ukrayna halklarının tarih boyunca birbirlerine destek olduğunu hatırlatarak, ilişkilerin temelinin bu kardeşlik olduğuna dikkat çekti.

İşbirliği ve Dayanışma

Özellikle enerji alanında iki ülke arasında derinleşen işbirliğinin önemini vurgulayan Aliyev, BM Şartı ve uluslararası hukukun ilkeleri çerçevesinde karşılıklı destek sağladıklarını ifade etti. Aliyev, dost Ukrayna halkına gerekli insani destek ve yardımları sunmak için gereken tüm çabayı göstereceklerini belirtti.

Güçlü Ortaklık Vurgusu

Cumhurbaşkanı, iki ülke arasındaki dostluk ve güvenilir ortaklığın güçlendirilmesi için ortak çabaları başarıyla sürdüreceklerine olan inancını dile getirdi.