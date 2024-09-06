Azerbaycan ve Ermenistan Barış Anlaşması Üzerinde Anlaşma Sağladı

Azerbaycan ve Ermenistan Arasındaki Barış Müzakerelerinde Yeni Gelişmeler

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan ile yürütülen müzakerelerde barış anlaşmasının yaklaşık yüzde 80'inde uzlaşma sağlandığını duyurdu.

Cernobbio'daki Ambrosetti Forumu'nda Açıklamalar

Aliyev, İtalya'nın Como Gölü kıyısındaki Cernobbio kasabasında her yıl düzenlenen Ambrosetti Forumu'na katıldı. Burada yaptığı konuşmada Azerbaycan topraklarının uzun yıllar boyunca Ermenistan'ın işgali altında kaldığına ve 2. Karabağ Savaşı sonucunda toprakların geri alındığına değindi.

Barışın Sağlanması Umutları

Aliyev, Güney Kafkasya'da barışın sağlanabileceğine vurgu yaparak, "Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki barış görüşmelerine baktığımızda bunun mümkün olduğunu görüyoruz. Barış anlaşması metninin yaklaşık yüzde 80'i üzerinde anlaşmaya varıldı. Müzakerelerin barış anlaşmasının imzalanmasıyla sonuçlanacağını umuyoruz," ifadelerini kullandı.

İtalya ile Stratejik İşbirliği

Ülkesinin İtalya ile ilişkilerine de dikkat çeken Aliyev, İtalya'nın Azerbaycan'ın en önemli ticari ortağı olduğunu belirtti. 2023 yılında iki ülke arasındaki ticaret hacminin 16 milyar dolar olduğunu ve bu rakamın artabileceğini kaydetti.

Enerji Güvenliği ve Azerbaycan'ın Rolü

Azerbaycan'ın enerji güvenliği konusunda önemli bir rol oynadığını belirten Aliyev, "Azerbaycan, 10 ülkenin enerji güvenliğini sağlamaktadır. Avrupa Birliği üyesi 7 ülke Azerbaycan'dan doğalgaz almaktadır. Bu nedenle AB Komisyonu, Azerbaycan'ı 'Avrupa'nın gaz tedarikçisi' ve 'güvenilir ortak' olarak tanımlıyor. Üç Avrupa ülkesiyle de doğalgaz müzakereleri yürütüyoruz," dedi.