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Azerbaycan ve Ermenistan Sınır Belirleme Komisyonları 10. Kez Toplandı

Azerbaycan ve Ermenistan, sınır belirleme çalışmalarında 10. kez bir araya geldi, ortak yönetmelik kabul edildi.

Yayın Tarihi: 01.11.2024 20:38
Güncelleme Tarihi: 01.11.2024 20:38
Azerbaycan ve Ermenistan Sınır Belirleme Komisyonları 10. Kez Toplandı

Azerbaycan ve Ermenistan Sınır Belirleme Komisyonları Toplandı

Azerbaycan ve Ermenistan, başbakan yardımcıları önderliğindeki sınır belirleme komisyonları ile önemli bir toplantı gerçekleştirdi.

Toplantı Detayları

Azerbaycan Başbakan Yardımcısı Şahin Mustafayev ve Ermenistan Başbakan Yardımcısı Mher Grigoryan başkanlığındaki komisyonlar, iki ülke sınırında 10'uncu kez bir araya geldi.

Sınır Çalışmaları Üzerine Görüşmeler

Toplantıda taraflar, sınır belirleme çalışmalarının hangi bölümlerinin öncelikli olarak ele alınacağına dair detayları müzakere etti. Ayrıca, sınır yönetmeliklerinin onaylanmasına yönelik evraklar da karşılıklı olarak sunuldu.

Ortak Yönetmeliğin Yürürlüğe Girmesi

İlk olarak kabul edilen "Azerbaycan Cumhuriyeti ile Ermenistan Cumhuriyeti Arasında Devlet Sınırının Belirlenmesi ve Sınır Güvenliğine İlişkin Komisyonların Ortak Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik" yürürlüğe girdi.

Ulaşım Hatları Üzerine Müzakereler

Toplantı sonrasında Mustafayev ve Grigoryan, iki ülke arasındaki ulaşım hatlarına dair konuları da ele alarak, işbirliğinin güçlendirilmesi gerektiğinin altını çizdiler.

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