Azerbaycan ve Rusya'dan Tarihi Anlaşmalar

Azerbaycan ve Rusya Arasında Anlaşmalar İmzalandı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Azerbaycan ziyareti sırasında yapılan görüşmelerde iki ülke arasında önemli anlaşmalar imzalandığını duyurdu.

Görüşmelerde Ele Alınan Başlıca Konular

Aliyev, görüşmelerin ardından yaptığı açıklamada, Azerbaycan ve Rusya'nın müttefik ve dost olduğunu belirtti. 2023 yılındaki ticaret hacminin 4 milyar doları aştığını vurguladı ve bu rakamın daha da yükselebileceğini ifade etti.

Aliyev, ayrıca bölgesel güvenlik konularının da masaya yatırıldığını belirtirken, “Eylül 2023'ten sonra bölgede bambaşka bir durum oluştu. Azerbaycan egemenliğini tam sağladı ve bu yeni durum Güney Kafkasya'da barış için fırsatlar sunuyor” dedi.

Ulaşım ve Enerji Projeleri Üzerine Görüşmeler

Toplantıda, Uluslararası Kuzey-Güney Ulaştırma Koridoru'nun detayları da ele alındı. Aliyev, Azerbaycan topraklarındaki ulaşım projelerinin başarılı bir şekilde ilerlediğini sözlerine ekledi.

Putin, çevre konusunun da görüşüldüğünü, Hazar Denizi’ndeki ekolojik durumun endişe verici olduğunu ifade ederek, iki ülkenin işbirliğiyle bu durumun iyileştirilmesi için yollar arayacaklarını belirtti.

Putin'den Tarihi Ziyaret Vurgusu

Rusya Devlet Başkanı Putin, Azerbaycan ziyaretinden memnun kaldığını dile getirerek, “Rusya'nın Azerbaycan ile olan ilişkileri her geçen gün daha da güçleniyor” ifadesini kullandı. İki ülke arasındaki ekonomik işbirliğinin artmakta olduğuna dikkat çekti.

Putin, Azerbaycan'a teşekkür ederek, “Azerbaycan ile ortak tanker üretimine başlayacağız. Bu modern tankerler Hazar, Azak ve Karadeniz'de kullanılacak” şeklinde konuştu.

Azerbaycan-Ermenistan İlişkilerine Destek

Putin, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki ilişkilerin iyileştirilmesi konusunu da gündeme getirdi. Üçlü bildiriler temelinde barış anlaşması için destek vereceklerini duyurdu.

Son olarak, yapmış oldukları müzakerelerin ve varılan anlaşmaların, Rusya-Azerbaycan stratejik ortaklığını güçlendireceğine inandığını belirtti.