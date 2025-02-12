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Azerbaycan ve Somali Arasında Tarihi Anlaşmalar İmzalandı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ve Somali Cumhurbaşkanı Mahmud, devlet hizmetleri ve yeşil enerji gibi alanlarda 4 anlaşma imzaladı.

Yayın Tarihi: 12.02.2025 17:19
Güncelleme Tarihi: 12.02.2025 17:19
Azerbaycan ve Somali Arasında Tarihi Anlaşmalar İmzalandı

Azerbaycan ve Somali'den Tarihi İşbirliği

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, çeşitli temaslar için Bakü'de bulunan Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ile bir araya geldi. İki liderin buluşmasında, devlet hizmetleri, yeşil enerji, eğitim, savunma ve savunma sanayisi alanlarında 4 önemli anlaşma imzalandı.

Resmi Tören ve Açıklamalar

Aliyev, Mahmud'u resmi bir törenle karşıladı ve törende iki ülkenin milli marşları okundu. İkili görüşmenin ardından liderler, basına ortak açıklamalarda bulundu. Aliyev, Mahmud'un Bakü'ye gerçekleştirdiği ziyareti "tarihi ziyaret" olarak nitelendirerek, bu üst düzey görüşmenin ilişkilerde yeni bir sayfa açacağını vurguladı.

İki Ülkenin Ortak Konuları

Görüşmede, Aliyev ve Mahmud, bölgelerindeki jeopolitik durumu ve karşılaştıkları zorlukları kapsamlı bir şekilde ele aldı. İki lider, ülkelerinin toprak bütünlüğü ve egemenliğini desteklediklerini ve terörizmle mücadelede ortak tutumlarını da teyit ettiler.

Azerbaycan'ın Yatırım İmkanları

Aliyev, Somali’ye yönelik yatırım olanaklarını tartıştıklarını, tarım ve altyapı alanlarında yatırımlar yapabileceklerini ifade etti. Ayrıca, Azerbaycan'da burslu eğitim gören Somalili öğrencilerin sayısını artırmayı hedeflediklerini söyledi.

Savunma İşbirliği

Savunma alanında da işbirliği yapacaklarına değinen Aliyev, Azerbaycan'ın savunma sanayisi potansiyeli hakkında bilgi vererek, bu bağlamda Somali ile ortak tatbikatlar ve üretimlerin yapılacağını belirtti.

Somali Cumhurbaşkanı'nın Mesajı

Somali Cumhurbaşkanı Mahmud, Azerbaycan'ı ziyaret eden ilk Somali lideri olmaktan onur duyduğunu belirterek, Azerbaycan'ın deneyimlerinden faydalanma isteğini dile getirdi. Mahmud, Somali'nin kaynaklarını ve potansiyelini Azerbaycan gibi sağlam ortaklarla geliştirebileceğini vurguladı.

İmzalanan Anlaşmalar

Aliyev ve Mahmud'un katılımıyla düzenlenen törende, ilgili bakanlar ve yetkililer arasında 4 anlaşma imzalandı. Bu anlaşmalar, devlet hizmetleri, yeşil enerji, eğitim, savunma ve savunma sanayisi alanlarını kapsıyor.

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