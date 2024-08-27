Azerbaycan ve Türkiye Arasındaki Stratejik İşbirliği Devam Ediyor

Azerbaycan ve Türkiye'nin Stratejik Ortaklığı

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Türkiye'nin Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile gerçekleştirdiği ortak basın toplantısında iki ülke arasındaki işbirliğinin artarak devam edeceğini ifade etti.

Koordineli Hareket ve Karşılıklı Destek

Bayramov, Türkiye ile Azerbaycan arasında yürütülen işbirliğinin son derece önemli olduğunu vurgulayarak, "Azerbaycan ile Türkiye'nin tutumu birdir. Bu, karşılıklı destek, stratejik ortaklık ve müttefiklik ilişkileridir. Böyle de devam edecektir." dedi.

Ticaret ve Enerji İşbirliği

2023 yılı itibarıyla iki ülke arasındaki ticaret hacminin 8 milyar dolar olduğunu belirten Bayramov, 2024'te bu olumlu dinamiğin sürdüğünü kaydetti. Ayrıca, enerji alanındaki işbirliğinin Avrasya'nın enerji haritasını değiştirdiğine dikkat çekti.

Proje Gelişmeleri ve Eğitim İşbirliği

Bayramov, Iğdır-Nahçıvan-Kars Doğal Gaz Boru Hattı'nın tamamlanmak üzere olduğunu ve bunun yeni olanaklar sağlayacağını dile getirdi. Ayrıca, Bakü-Tiflis-Kars demir yolu hattı kapasitesinin yıllık olarak 5 milyon tona çıkarılmasının taşımalara olumlu katkı sağlayacağını açıkladı.

Barış Sürecindeki Gelişmeler

Son olarak, Karabağ Zaferinin yeni fırsatlar sağladığını vurgulayan Bayramov, barış müzakerelerinde olumlu gelişmeler yaşandığını, ancak Ermenistan'ın toprak iddialarının hala sorun teşkil ettiğini belirtti. Bu iddiaların barış sürecinin önündeki en büyük engel olduğunu ifade etti.

Azerbaycan ile Türkiye arasındaki ortak politikaların, bölgeye barış ve huzur getireceğine inanıyoruz.