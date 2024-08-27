Azerbaycan ve Türkiye Arasındaki Stratejik Ortaklık Güçleniyor

Azerbaycan ve Türkiye'nin Ortaklığı

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Jeyhun Bayramov, ülkesinin Türkiye ile olan ilişkilerine dair önemli açıklamalarda bulundu. Bayramov, iki ülkenin tutumlarının aynı yönde olduğunu belirterek, "Azerbaycan ile Türkiye'nin tutumu birdir. Bu karşılıklı destek, stratejik ortaklık ve müttefiklik ilişkileridir. Böyle de devam edecektir," ifadelerini kullandı.

Stratejik İlişkilerin Önemi

Bayramov’un açıklamaları, Azerbaycan ve Türkiye’nin tarihsel ve kültürel bağlarının yanı sıra, uluslararası platformlarda da birlikte hareket etme yönündeki kararlılığını ortaya koyuyor. İki ülke arasındaki bu güçlü iş birliği, bölgede ve dünyanın çeşitli noktalarında dikkat çekiyor.