Azerbaycan ve Türkiye'den Yeşil Enerji İşbirliği ile Ekonomik Veriler Gündemde

Azerbaycan Enerji Bakanı Yeşil Enerji İşbirliğini Güçlendirecek

Azerbaycan Enerji Bakanı Perviz Şahbazov, Türkiye ile yeşil enerji alanında işbirliğini güçlendireceklerini açıkladı ve, "Yeşil enerji alanında Türkiye’yle hiçbir ülke ile olmadığı kadar işbirliği içerisindeyiz," dedi. (Emre Gürkan Abay/Bakü)

Türkiye'nin Bankacılık Sektöründe Rekor Büyüme

Türkiye'nin 10 büyük bankası, 3. çeyrek sonunda 25,2 trilyon lira aktif büyüklüğe ulaştı. Bankacılık sektörünün toplam aktif büyüklüğü eylülde 30 trilyon 518 milyar 692 milyon lira olarak kaydedildi. Ziraat Bankası en yüksek aktive sahip olurken, Garanti BBVA en yüksek net karı 66,9 milyar lira ile elde etti. (Serap Doğan/İstanbul)

Arap Ülkelerine İhracatta Rekor

Arap Devletleri Ligine ihracat, 10 ayda 40 milyar dolar seviyesine ulaştı. Bu ihracat, Türkiye'nin toplam ihracatının yüzde 18,4Irak'a yapıldı ve bunu Birleşik Arap Emirlikleri ve Mısır takip etti. (Ali Canberk Özbuğutu/İstanbul)

Öğretmenler İçin Yapay Zeka Eğitimi Gelişiyor

Bilgi Teknolojileri ve İnternet Güvenliği Derneği ile Google işbirliğinde hayata geçirilecek "Experience AI: Öğretmenler İçin Yapay Zeka Eğitim Programı" için 500 bin dolar finansal destek sağlanacak. BTİDER Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Faruk Sorgun, gençlerin yapay zeka konusunda bilgi sahibi olmasının ülkenin rekabet gücünü artıracağını belirtti. (Arife Yıldız Ünal/Ankara)

BM, Gazze'deki Soykırım Karşısında Etkisiz Kaldı

Eski Birleşmiş Milletler Genel Sekreter Yardımcısı Hans von Sponeck, BM'nin Gazze'deki soykırım suçu karşısında etkisiz kaldığını belirterek, güvenlik konseyinin ortak hareket etmemesi durumunda benzer felaketlerin önlenebileceğini ifade etti. (Selman Aksünger/Amsterdam)

Nijeryalı Diplomat Türkiye'deki Eğitimden Memnun

Nijeryalı diplomat Alkassim Abdulkadir, Türkiye'deki eğitim sisteminin kendisine vizyon kattığını ve iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlenmeye devam ettiğini belirtti. (Adam Abu Bashal/Abuja)

İBB Arızalı Yürüyen Merdiven ve Asansörleri İnceliyor

İBB, yürüyen merdiven ve asansörler için inceleme başlattı. İstanbul halkının mağduriyet yaşamaması için kısmi yedek parça teminleri yapılması gerektiği belirtildi. (Hüseyin Kul/İstanbul)

Yapay Zeka ile Kanserli Hücrelerin Tespiti

İTÜ Arı Teknokent'teki bilim insanları, hastalardan alınan doku örneklerinin analizi ile kanserli hücreleri anlık olarak tespit eden yapay zeka destekli yazılım geliştirdi. Bu yeni teknoloji ile tanı süreçleri önemli ölçüde hızlanıyor. (Hikmet Faruk Başer/İstanbul)

Yardımsever İmamdan Örnek Davranış

Sitte-i Hatun Camisi İmamı Metin Eren, düzenli kan bağışları ile 'altın madalya' kazanarak topluma örnek oluyor. İmam Eren, kanın yedeğinin olmadığını ve ihtiyaç sahiplerine yardımcı olmanın en önemli vazifeleri olduğunu dile getirdi. (Halis Akyıldız/İstanbul)

A Milli Basketbol Takımı'nın Performansı

Başantrenör Ergin Ataman yönetimindeki A Milli Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde önemli maçlara çıkmaya hazırlanıyor. Ataman, milli takımın başında 76 maçta 37 galibiyet elde etti. (Ercan Çakar/İstanbul)

Milli Tenisçi Zeynep Sönmez'in Hedefleri

Milli tenisçi Zeynep Sönmez, ilk 100'de kalıcı olmayı ve bunun için çok çalışacağını ifade etti. 2025'teki beklentilerine ilişkin ise, "Baskılarla başa çıkmalıyım," dedi. (Emrah Oktay/İstanbul)

Üniversite Sporları Ekonomiye Katkı Sağlayacak

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Mutlu Türkmen, ekonomiye katkı sağlayacak organizasyonların Türkiye'ye kazandırılacağını belirtti. (Halil İbrahim Avşar/Ankara)

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.