Azerbaycanlı 8 yaşındaki Umud, Türkiye'de kemik iliği nakliyle hayata tutundu

Azerbaycan'dan gelen 8 yaşındaki Umud Shahbazov, ablası Leman'ın donörlüğüyle Biruni Üniversitesi'nde başarılı kemik iliği nakli oldu; hastanede sürpriz doğum günü yapıldı.

Yayın Tarihi: 07.11.2025 09:23
Güncelleme Tarihi: 07.11.2025 09:23
Azerbaycan'dan bağışıklık sistemi hastalığı nedeniyle İstanbul'a getirilen 8 yaşındaki Umud Shahbazov, Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Çocuk Kemik İliği Nakil Merkezi'nde gerçekleştirilen başarılı naklin ardından yeni yaşına umutla girdi. Nakil sonrası süreçte sağlığı hızla iyileşen Umud için hastane ekibi sürpriz bir doğum günü kutlaması düzenledi.

Nakil süreci ve donör

Kürdemir'de yaşayan ve uzun süredir ağır enfeksiyonlar geçiren Umud için yapılan tetkiklerde ablası Leman Shahbazov'un uygun donör olduğu belirlendi. Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Çocuk Kemik İliği Nakil Merkezi'nde gerçekleştirilen operasyon başarıyla tamamlandı; nakil sonrası hücre tutunması olumlu seyretti.

Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Çocuk Hematolojisi ve Onkolojisi Uzmanı Prof. Dr. Hilmi Apak, Umud'un tedavi sürecine ilişkin olarak, 'Umud’a kardeşinden yapılan nakil sonrası hücre tutunması çok iyi ilerliyor. Kardeş donörlerden yapılan nakiller, genetik uyumun yüksek olması nedeniyle başarı oranı en yüksek gruplardan biridir.' ifadelerini kullandı.

Moral desteği tedavinin bir parçası

Prof. Dr. Apak, tedavinin sadece tıbbi bir süreç olmadığını vurgulayarak, 'Lösemi gibi ağır hastalıklarda moral desteği tedavinin bir parçasıdır. Ailenin ve sağlık ekibinin desteği, çocukların iyileşme sürecinde büyük rol oynuyor. Umud’un tedavi süreci de bunun en güzel örneklerinden biri oldu.' dedi. Apak ayrıca, 'Her başarılı nakil, bir çocuğun geleceğe umutla bakması demektir. Umud’un hikayesi, adı gibi gerçekten umut verici.' sözlerini ekledi.

Hastane kutlaması

Tedavi sürecinde 8'inci yaşını hastanede karşılayan Umud için sağlık personeli tarafından organize edilen doğum günü kutlamasında, çocuk doktorları, hemşireler ve sağlık çalışanlarıyla birlikte pasta kesildi ve küçük hastaya moral verildi.

Umud Shahbazov'un başarılı nakli, Türkiye'deki merkezlerin uluslararası hasta tedavisindeki deneyimini ve kardeş donör nakillerinin önemini bir kez daha ortaya koydu.

