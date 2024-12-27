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Azerbaycanlı Bakan Nebiyev, Kazakistan'daki Uçak Kazasının Sebeplerini Açıkladı

Azerbaycan Dijital Kalkınma ve Ulaştırma Bakanı Reşat Nebiyev, kazada dış müdahale ihtimalinin ön planda olduğunu duyurdu.

Yayın Tarihi: 27.12.2024 17:15
Güncelleme Tarihi: 27.12.2024 17:15
Azerbaycanlı Bakan Nebiyev, Kazakistan'daki Uçak Kazasının Sebeplerini Açıkladı

Azerbaycanlı Bakan Nebiyev, Kazakistan'daki Uçak Kazasının Sebeplerini Açıkladı

Azerbaycan Dijital Kalkınma ve Ulaştırma Bakanı Reşat Nebiyev, 25 Aralık’ta Kazakistan'ın Aktau kenti yakınlarında düşen Azerbaycan Hava Yolları'na (AZAL) ait Embraer 190 tipi uçakla ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu.

Nebiyev, yapılan incelemelerin sonuçlarına göre uçağın kalıntıları ve görgü tanıklarının ifadelerinin dışarıdan müdahaleye işaret ettiğini belirtti. Aktau'da, kazazede vatandaşlarla bir araya geldiklerini aktaran Nebiyev, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in talimatı doğrultusunda olay mahallini yerinde incelediklerini dile getirdi.

Kazazede kabin memurlarının, uçağın Grozni üzerindeyken patlama sesi duyduğunu ifade ettiğini söyleyen Nebiyev, "Kabin memurlarından biri yaralanmış. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde de bir kadının kol ve bacağından yara aldığı görülebiliyor. Uçağın kanadında da delik izleri mevcut. Ayrıca, Rus vatandaşı olan bazı kazazedeler Grozni üzerinde üç patlama sesi duyduklarını belirtti," dedi.

Nebiyev, kazanın başlangıçta kuş çarpması ile ilgili olduğu yönünde haberler yapıldığını hatırlatarak, şöyle devam etti: "Uzmanların ilk vardığı sonuç, kazanın nedeni olarak dışarıdan bir müdahalenin olduğu yönündedir. Ancak bu müdahalenin hangi type bir silah ile gerçekleştiğini soruşturma sonucunda öğreneceğiz."

Bakan, uçağın rotasına işaret ederek, "Uçağın, Mahaçkale üzerinden Aktau'ya doğru seyrettiği açıkça görülmekte. Ayrıca, bu uçuşa iniş izninin verilmediği ortaya çıkabilir. GPS'in kapatılması ile ilgili konular da deliller netleştikten sonra değerlendirilecektir," şeklinde konuştu.

Hatırlatmak gerekirse, AZAL'a ait uçak, 25 Aralık’ta Kazakistan'da düşmüş ve bu kazada 38 kişi hayatını kaybederken, 29 kişi kurtulmuştur.

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