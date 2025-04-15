Azerbaycanlı Piyanist Turan Manafzade Trabzon'da Konser Verecek

Azerbaycanlı Ünlü Piyanist Trabzon'da Sahne Alıyor

Azerbaycan’ın onur sanatçısı ve yetenekli piyanist Turan Manafzade, 17 Nisan’da Karadeniz Teknik Üniversitesi Prof. Dr. Osman Turan Kültür ve Kongre Merkezi’nde muhteşem bir konser verecek.

Bu özel etkinlik, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Doğu Karadeniz Bölge Başkanlığı tarafından 15-22 Nisan tarihlerinde kutlanan Turizm Haftası çerçevesinde gerçekleşecek.

1991 yılında Bakü’de doğan Manafzade, ünlü piyanist İslam Manafov’un kızı olarak müzik kariyerine erken yaşta başlamıştır. Hem orkestra şefliği hem de piyanistlik yaparak, bugüne kadar Azerbaycan, Almanya, Avusturya, İtalya, ABD, Belçika, Fransa, Yunanistan, Macaristan, İspanya, İsviçre, Gürcistan, Türkiye, Romanya ve Özbekistan gibi birçok ülkede eşsiz performanslar sunmuştur.

Müzikseverler, bu etkinliği kaçırmamak için 17 Nisan’da Trabzon’da buluşmayı sabırsızlıkla bekliyorlar.

Azerbaycan'ın onur sanatçısı ve piyanist Turan Manafzade, 17 Nisan'da Karadeniz Teknik Üniversitesi Prof. Dr. Osman Turan Kültür ve Kongre Merkezi'nde müzikseverlerle buluşacak.