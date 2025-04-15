DOLAR
38,1 -0,12%
EURO
43,24 -0,01%
ALTIN
3.947,72 -0,54%
BITCOIN
3.263.226,23 -0,96%

Azerbaycanlı Piyanist Turan Manafzade Trabzon'da Konser Verecek

Azerbaycan'ın onur sanatçısı Turan Manafzade, 17 Nisan'da Trabzon'da müzikseverlerle buluşacak.

Yayın Tarihi: 15.04.2025 11:40
Güncelleme Tarihi: 15.04.2025 11:40
Azerbaycanlı Piyanist Turan Manafzade Trabzon'da Konser Verecek

Azerbaycanlı Ünlü Piyanist Trabzon'da Sahne Alıyor

Azerbaycan’ın onur sanatçısı ve yetenekli piyanist Turan Manafzade, 17 Nisan’da Karadeniz Teknik Üniversitesi Prof. Dr. Osman Turan Kültür ve Kongre Merkezi’nde muhteşem bir konser verecek.

Bu özel etkinlik, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Doğu Karadeniz Bölge Başkanlığı tarafından 15-22 Nisan tarihlerinde kutlanan Turizm Haftası çerçevesinde gerçekleşecek.

1991 yılında Bakü’de doğan Manafzade, ünlü piyanist İslam Manafov’un kızı olarak müzik kariyerine erken yaşta başlamıştır. Hem orkestra şefliği hem de piyanistlik yaparak, bugüne kadar Azerbaycan, Almanya, Avusturya, İtalya, ABD, Belçika, Fransa, Yunanistan, Macaristan, İspanya, İsviçre, Gürcistan, Türkiye, Romanya ve Özbekistan gibi birçok ülkede eşsiz performanslar sunmuştur.

Müzikseverler, bu etkinliği kaçırmamak için 17 Nisan’da Trabzon’da buluşmayı sabırsızlıkla bekliyorlar.

Azerbaycan'ın onur sanatçısı ve piyanist Turan Manafzade, 17 Nisan'da Karadeniz Teknik...

Azerbaycan'ın onur sanatçısı ve piyanist Turan Manafzade, 17 Nisan'da Karadeniz Teknik Üniversitesi Prof. Dr. Osman Turan Kültür ve Kongre Merkezi'nde müzikseverlerle buluşacak.

İLGİLİ HABERLER

Bolu'da Su Faturaları Evin Değerine Göre Belirleniyor

Düzce'de 65 Yaş Üstüne Su Faturasında Yüzde 20 İndirim Müjdesi

Emekliler için Cennet: Giresun, Rize ve Artvin Emekli Şehri Oluyor

21 Mart Nevruz Bayramı Resmi Tatil Oluyor!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
CHP'li Ocaklı: Yaş Çay Alım Fiyatı En Az 35 Lira Olmalı
2
Küresel İklim Değişikliği Meyve Bahçelerinde Rekolte Kaybına Yol Açıyor
3
Samsun Genç Girişim Zirvesi 120 Öğrenci ile Kapılarını Açtı
4
Elazığ'da Alışveriş Merkezi Otoparkında Engerek Yılanı Panik Yarattı
5
Fatih'te Cinayet Zanlısı 5 Şüpheli Yakalandı
6
Kahramanmaraş'ta Şehit Yakını ve Gazi Destek Birimi Kuruldu
7
Ankara'da 'Benim Doğa Hikayem' Temalı Sergi Açıldı

Emekliler için Cennet: Giresun, Rize ve Artvin Emekli Şehri Oluyor

2025 Lyrid Göktaşı Yağmuru: Büyüleyici Işık Gösterisi Geri Dönüyor!

Bolu'da Su Faturaları Evin Değerine Göre Belirleniyor

Elazığ'da Alışveriş Merkezi Otoparkında Engerek Yılanı Panik Yarattı

21 Mart Nevruz Bayramı Resmi Tatil Oluyor!

Düzce'de 65 Yaş Üstüne Su Faturasında Yüzde 20 İndirim Müjdesi

MGM'den Yaz Mevsimi için Şok Uyarı: Zorlu Günler Kapıda!

15 Nisan Kar Yağışı: Hangi İllerde Etkili Olacak?

PTTCell'den Nisan Ayı İndirimleri: Faturalar Yüzde 50 Düşecek!

TEB'den 8 Mayıs'ta Başlayan Geri Ödeme Şöleni!

Van'da MEM Personeline 52.472 TL Promosyon Müjdesi

Karaman-Konya Karayolunda Feci Kaza: 1 Ölü, 2 Yaralı