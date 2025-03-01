Azerbaycanlı Ressam Hatai Abdullayev, Selimiye Camisi'nde Ezan Okuyan Müezzini Resmetti

Azerbaycanlı ressam Hatai Abdullayev, Selimiye Camisi minaresinde ezan okuyan müezzini resmetti ve eserini Edirne'ye hediye edecek.

Yayın Tarihi: 01.03.2025 09:41
Güncelleme Tarihi: 01.03.2025 09:41
Azerbaycanlı Ressam Hatai Abdullayev, Selimiye Camisi'nde Ezan Okuyan Müezzini Resmetti

Azerbaycanlı ressam Hatai Abdullayev, tarihi Selimiye Camisi minaresinde ezan okuyan müezzini resmetti. Abdullayev, Edirne Vakıflar Bölge Müdürlüğü ve Edirne Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile ramazan ayı dolayısıyla bu özel çalışmayı gerçekleştirme talebinde bulundu.

Ressamın Selimiye Camisi'nin minaresinde ezan okuyan müezzin Ozan Cecoyu resmetme arzusu, olumlu bir karşılık buldu. Abdullayev, müezzinle birlikte minare şerefesine çıktı ve çeşitli açılardan, dron ile çekilen görüntüler eşliğinde bu özel anı ölümsüzleştirdi. Bu süreçte çekilen video, sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Hatai Abdullayev, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ramazan ayının başlangıcında, yaşadığı şehirde kalıcı bir çalışma yapmanın mutluluğunu yaşadığını ifade etti. Mimar Sinan'ın ustalık eseri olan Selimiye Camisi'nin minaresinde yaptığı bu kalıcı eserini Edirne Vakıflar Bölge Müdürlüğü'ne hediye edeceğini belirtti.

Müezzin Ozan Ceco ise Abdullayev'e teşekkür ederek, İslam aleminin ramazan ayını kutladı.

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