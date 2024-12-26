Azerbaycanlı Yetkililerden Açıklama: Kazakistan'daki Uçak Düşüşünde Rus Füzesi Rol Oynadı

Azerbaycan Hava Yolları'na (AZAL) ait yolcu uçağının Kazakistan'ın Aktau kenti yakınlarında düşmesiyle ilgili önemli bir gelişme yaşandı.

Anadolu Ajansı'na (AA) konuşan Azerbaycanlı yetkililer, uçağın Rus "Pantsir-S" hava savunma sistemi saldırısına maruz kaldığını bildirdi. Açıklamaya göre, uçak Grozni kentine yaklaşırken bu sistem ile vurulmuş.

Azerbaycan basınında yayımlanan haberlere göre, uçağın düşüşüyle ilgili Rus hava savunma sisteminin rolü olduğu konusunda şüpheler bulunmaktaydı. Bazı yetkililer, uçağın Grozni, Mahaçkale ve Mineralniye Vodı havaalanlarına inişine izin verilmediğini ve bu nedenle Aktau'ya yönlendirildiğini ifade etti.

İddialara göre, bu yönlendirme, uçağın Hazar Denizi'ne düşmesinin ve olayın tanıklarının kaybolmasının sağlanması amacı taşıyordu. Ayrıca, uçağın iletişim sistemi Rus elektronik harp sistemleri nedeniyle felç oldu ve bu da düşüşü hızlandırdı.

Bakü-Grozni seferini gerçekleştiren uçağın, Kazakistan'ın Aktau kenti yakınlarında düştüğü belirtildi. Uçakta 5 kişilik mürettebat ve 62 yolcu olmak üzere toplam 67 kişi bulunuyordu. Kazada 38 kişinin hayatını kaybettiği, 29 kişinin ise kurtulduğu bilgisi verildi.