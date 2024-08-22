Azerbaycanlıların Aliyev'e Desteği

Azerbaycan'da Aliyev'e Destek Yüksek

İtalya merkezli bir anket şirketinin gerçekleştirdiği araştırmaya göre, Azerbaycan halkının büyük bir kısmı Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in politikalarını destekliyor.

Anket Sonuçları

15 Temmuz-15 Ağustos tarihleri arasında yapılan ankete katılanların %81'i Aliyev'in politikalarını tam desteklediklerini belirtirken, %10'u ise kısmen desteklediklerini ifade etti.

Katılımcıların %5'i Aliyev'in politikalarını desteklemediklerini dile getirirken, %4'ü de konu hakkında görüş bildirmedi.

1 Eylül Seçimleri

Azerbaycan'da 1 Eylül'de gerçekleştirilecek genel seçimde, Cumhurbaşkanı Aliyev'in öncülüğündeki Yeni Azerbaycan Partisi dahil olmak üzere 25 siyasi parti ve bağımsız adaylar yer alacak.

Seçimlerde Azerbaycan'ın yasama organı Milli Meclis'indeki 125 sandalye için toplam 1052 aday yarışacak.