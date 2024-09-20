Azeri-Çırak-Güneşli Havzasında Yeni Doğal Gaz Anlaşması

Azeri-Çırak-Güneşli Havzasının Yeni Doğal Gaz Anlaşması

Azerbaycan'ın en büyük petrol yatağı olan Azeri-Çırak-Güneşli (AÇG) havzasının paydaşları, havzadaki doğal gazın değerlendirilmesi ve geliştirilmesi konusunda önemli bir anlaşma imzaladı.

Devlet Petrol Şirketi'nden Açıklama

Azerbaycan Devlet Petrol Şirketi (SOCAR), AÇG havzasının işletilmesi ve petrolün global pazarlara arzını düzenleyen "Asrın Anlaşması"nın 30. yılı dolayısıyla bir etkinlik düzenlendiğini bildirdi.

Paydaşların Katılımı

Etkinlikte AÇG havzasının paydaşları arasında yer alan British Petroleum (BP), SOCAR, MOL, INPEX, Equinor, ExxonMobil, Türkiye Petrolleri (TP), ITOCHU ve ONGC Videsh Limited (OVL) yetkilileri, doğal gazın araştırılması, değerlendirilmesi ve üretimi konusundaki yeni anlaşmaya imza attı.

Geçerlilik Süresi ve Hisse Dağılımı

Yeni anlaşmanın geçerli olacağı tarih 2049 olarak belirlenirken, paydaşların hisselerinin de petrol anlaşmasındaki oranlarla eşit olacağı kaydedildi.

AÇG havzasındaki petrol yatağının işletilmesi, BP öncülüğündeki bir konsorsiyum aracılığıyla yapılmakta. Güncel verilere göre, BP %30,37, SOCAR %25, MOL %9,57, INPEX %9,31, Equinor %7,27, ExxonMobil %6,79, TP %5,73, ITOCHU %3,65 ve ONGC Videsh Limited (OVL) ise %2,31 hisseye sahiptir.