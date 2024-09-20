DOLAR
34,11 -0,32%
EURO
38,09 -0,11%
ALTIN
2.872,68 -1,63%
BITCOIN
2.135.725,97 0,74%

Azeri-Çırak-Güneşli Havzasında Yeni Doğal Gaz Anlaşması

AÇG havzasının paydaşları, doğal gaz araştırması için yeni bir anlaşma imzaladı. 2049'a kadar geçerli olacak.

Yayın Tarihi: 20.09.2024 20:32
Güncelleme Tarihi: 20.09.2024 20:32
Azeri-Çırak-Güneşli Havzasında Yeni Doğal Gaz Anlaşması

Azeri-Çırak-Güneşli Havzasının Yeni Doğal Gaz Anlaşması

Azerbaycan'ın en büyük petrol yatağı olan Azeri-Çırak-Güneşli (AÇG) havzasının paydaşları, havzadaki doğal gazın değerlendirilmesi ve geliştirilmesi konusunda önemli bir anlaşma imzaladı.

Devlet Petrol Şirketi'nden Açıklama

Azerbaycan Devlet Petrol Şirketi (SOCAR), AÇG havzasının işletilmesi ve petrolün global pazarlara arzını düzenleyen "Asrın Anlaşması"nın 30. yılı dolayısıyla bir etkinlik düzenlendiğini bildirdi.

Paydaşların Katılımı

Etkinlikte AÇG havzasının paydaşları arasında yer alan British Petroleum (BP), SOCAR, MOL, INPEX, Equinor, ExxonMobil, Türkiye Petrolleri (TP), ITOCHU ve ONGC Videsh Limited (OVL) yetkilileri, doğal gazın araştırılması, değerlendirilmesi ve üretimi konusundaki yeni anlaşmaya imza attı.

Geçerlilik Süresi ve Hisse Dağılımı

Yeni anlaşmanın geçerli olacağı tarih 2049 olarak belirlenirken, paydaşların hisselerinin de petrol anlaşmasındaki oranlarla eşit olacağı kaydedildi.

AÇG havzasındaki petrol yatağının işletilmesi, BP öncülüğündeki bir konsorsiyum aracılığıyla yapılmakta. Güncel verilere göre, BP %30,37, SOCAR %25, MOL %9,57, INPEX %9,31, Equinor %7,27, ExxonMobil %6,79, TP %5,73, ITOCHU %3,65 ve ONGC Videsh Limited (OVL) ise %2,31 hisseye sahiptir.

İLGİLİ HABERLER

Emeklilik Sistemi Değişiyor! Yeni Emeklilik Sisteminde Dikkat Çeken Yüzde 85 Zam Detayı: Prim, Yaş ve Gün Sayısı Ne Olacak?

TÜRKŞEKER 1350 İşçi Alımı İlanı Yayımlandı! 14 Şehirde Yüksek Maaş ile Kamu İşçisi Alınacak

SGK girişi 1993, 1998, 2001 ve 2005 yılı olan kadın ve erkeklere erken emeklilik

2023 Model Ford Focus İcradan Satılık: İşte Aracın Detayları ve İhale Bilgileri

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Karabük'te Nitelikli Dolandırıcılık Operasyonu: 5 Zanlı Tutuklandı
2
Bakan Yerlikaya'dan Narin Cinayeti Sorusuna Tepki: "Adalet Tecelli Edecek, Şüpheniz Olmasın"
3
Mersin'de Av Tüfeğiyle Gerçekleşen Aile Cinayeti
4
DMM, Türkiye'nin İsrail ile Ticaretini Durdurduğunu Açıkladı
5
İstanbul İçin Sağanak Yağış Uyarısı
6
Rize'de Trajik Olay: Öğrenci Merdiven Boşluğuna Düşerek Hayatını Kaybetti

ŞOK 21 Eylül 2024 Aktüel Ürünler Kataloğu Yayınlandı! Persil Power Jel Deterjan 252 TL'den 160 TL'ye, Elidor Şampuan 122 TL'den 60 TL'ye Düştü

TÜRKŞEKER 1350 İşçi Alımı İlanı Yayımlandı! 14 Şehirde Yüksek Maaş ile Kamu İşçisi Alınacak

Emeklilik Sistemi Değişiyor! Yeni Emeklilik Sisteminde Dikkat Çeken Yüzde 85 Zam Detayı: Prim, Yaş ve Gün Sayısı Ne Olacak?

TOKİ'nin Yüzde 25 İndirim Kampanyası ile Ev ve İş Yeri Sahibi Olma Fırsatı

Konut Satışları Ağustosta Zirve Yaptı! İşte Banka Banka Konut Faiz Kredi Oranları

Düşük KPSS Puanı, En Az Lise Mezunu Olanlar Dikkat! Memur Alımları Başladı: 50-70 Puanla Memur Olma Fırsatını Kaçırmayın!

SGK girişi 1993, 1998, 2001 ve 2005 yılı olan kadın ve erkeklere erken emeklilik

12 Milyon 200 Bin Emekliye 7.000 TL Ek Ödeme Müjdesi Az Önce Geldi

21 Eylül 2024 Cumartesi Günlük Burç Yorumları! Aşk, Sağlık, Para ve İş Falı

2023 Model Ford Focus İcradan Satılık: İşte Aracın Detayları ve İhale Bilgileri

Kaymakamlıklara KPSS'siz, TYP Temizlik Personel Alımı Başladı: Başvuru Şartları ve Detaylar

Çinli dev markadan ülkemizde iş ilanı! Şok eden maaşlarla tam 5 bin personel alımı yapılacak