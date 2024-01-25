Azeybaycan'dan AKPM açıklaması: Ermeni ve Fransa lobisinin oyuncağı

Azerbaycan ile Ermenistan arasında geçen yıl sona eren Dağlık Karabağ savaşının ardından bölgede barış ve istikrarın sağlanması için çaba gösteren Azerbaycan, Avrupa'dan gelen baskı ve tehditlere karşı tepkisini dile getirdi.

Azerbaycan Milli Meclisi Başkan Yardımcısı Adil Aliyev, Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'nin (AKPM) Fransa ve Ermeni lobisinin kuklası haline geldiğini söyleyerek, "Azerbaycan'la tehdit diliyle konuşmak, bizi bir şeylere zorlamak gibi yanlış düşüncelere kapılmanın bu kurumlar dışında kimseye zararı olmaz." dedi.

Aliyev, AKPM Azerbaycan delegasyonunun örgüt toplantılarına ve işbirliğine son vermesi kararını yorumladı. Yazılı açıklamasında Aliyev, AKPM'nin Ermenistan'ın saldırgan tutumuna karşı hiçbir girişimde bulunmadığını vurguladı. Aliyev, AKPM'nin Azerbaycan'a karşı adil olmadığını ve önyargılı olduğunu belirtti. Aliyev, AKPM'nin bu tavrının arkasında Fransa ve Ermeni lobisinin parasını alan "siyasetçiler"in olduğunu işaret etti.

Aliyev, Azerbaycan'ın Laçın'da Ermenistan sınırına kurduğu kontrol noktası yüzünden AKPM'de bazı üyelerin Azerbaycan'a iftira attığını, Azerbaycan'a karşı kara propaganda yapıldığını, bu işin içine Alman milletvekillerinin de karıştığını söyledi.

Azerbaycan Milli Meclisi Başkan Yardımcısı Adil Aliyev, AKPM'nin Fransa ve Ermeni lobisinin oyuncağı olduğunu ve Azerbaycan'a karşı çifte standart uyguladığını söyledi. Aliyev, sözlerine şöyle devam etti:

"AKPM, Fransa ve Ermeni lobisinin oyuncağına dönüşmüştür. Azerbaycan, kimseden yardım almadan kendi toprak bütünlüğünü yeniden sağlamıştır. Uluslararası hukuku kendimizin yerine getirmesi bazı Batı çevrelerini rahatsız etmektedir. Laçın'daki kontrol noktasını kaldırmadığımız için aleyhimizde bildiri kabul ediyorlar. Yani Ermenilerin Azerbaycan topraklarına silah, mühimmat ve patlayıcı taşımasına müsaade etmediğimiz için ön yargılı bildiri kabul ediyorlar."

AZERBAYCAN'LA TEHDİT DİLİYLE KONUŞMAK O KURUMLARA ZARAR VERİR

Azerbaycan, Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'ne (AKPM) sert tepki gösterdi. AKPM'nin Azerbaycan delegasyonunun güven mektubunu onaylamamasını protesto eden Azerbaycan, örgüt toplantılarına ve işbirliğine son verdiğini açıkladı.

Aliyev, Batı'da barışı engellemeye çalışan bazı kesimleri eleştirerek, "Fakat unuttukları bir şey var. Azerbaycan'la tehdit diliyle konuşmak, bizi bir şeylere zorlamak gibi yanlış düşüncelere kapılmanın bu kurumlar dışında kimseye zararı olmaz" dedi. AKPM, "verdikleri sözleri tutmamaları" ve "işbirliği yapmamaları" gerekçesiyle Azerbaycan delegasyonunun yetkilerini onaylamadı. Oylama öncesinde Azerbaycan delegasyonu, örgüt toplantılarına ve işbirliğine son verdiğini duyurdu.