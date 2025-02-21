Azez'de Bombalı Terör Saldırısı Engellendi

Suriye'nin Azez ilçesinde, yerleştirilen bir bomba düzeneği tespit edilerek büyük bir terör saldırısı engellendi.

Yayın Tarihi: 21.02.2025 00:17
Güncelleme Tarihi: 21.02.2025 00:17
Azez'de Bombalı Terör Saldırısı Engellendi

Azez'de Terör Tehdidi Ortadan Kaldırıldı

Suriye'nin kuzeyindeki Azez ilçesinde, araca yerleştirilen bomba düzeneği yerel güvenlik güçleri tarafından fark edilerek bir felaketin önüne geçildi.

Kilis ilinin karşısındaki Halep'in Azez'de, yerel güvenlik ekiplerinin dikkati sonuç verdi ve potansiyel bir terör saldırısı engellendi.

Sivillerin yoğun olarak bulunduğu Azez'de tespit edilen patlayıcı yüklü araç, emniyet güçleri tarafından kontrollü bir şekilde güvenli bir alana alındı ve bomba imha ekipleri tarafından patlatıldı.

Yerel güvenlik güçleri, saldırının PKK/YPG tarafından düzenlenme ihtimali üzerinde duruyor.

Aynı zamanda, Fırat Kalkanı Harekatı ile terörden arındırılan Halep'in Bab ilçesinde de, 8 Şubat'ta yerel güvenlik güçlerinin bir başka bomba düzeneğini fark etmesiyle terör saldırısı başarıyla engellenmişti.

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