Azez'deki Bombalı Saldırı: 3 Ölü, 12 Yaralı

Azez'de Bombalı Terör Saldırısı
Suriye'nin kuzeyinde bulunan Azez ilçesinde, bir araca yerleştirilen bomba düzenekinin patlaması sonucunda 3 kişi hayatını kaybederken, 12 kişi yaralandı.
Olayın Ayrıntıları
Kilis'in karşısında, muhalif grupların kontrolündeki Azez'de yol kontrol noktasında meydana gelen patlama, büyük bir paniğe yol açtı. İlk belirlemelere göre, saldırının hemen ardından güvenlik önlemleri artırıldı ve yaralılar Azez Hastanesi'ne sevk edildi.
Güvenlik Güçleri Soruşturma Başlattı
Olay yerine intikal eden yerel güvenlik ekipleri, patlamanın detaylarını araştırmak üzere soruşturma başlattı. Şu an için saldırıyı üstlenen bir grup bulunmamakta.