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Azez'deki Bombalı Saldırı: 9 Ölü, 14 Yaralı

Suriye'nin Azez ilçesinde bomba patlaması sonucu 9 kişi yaşamını yitirdi, 14 kişi yaralandı. Saldırıyla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yayın Tarihi: 07.08.2024 20:03
Güncelleme Tarihi: 07.08.2024 20:24
Azez'deki Bombalı Saldırı: 9 Ölü, 14 Yaralı

Azez'de Trajik Terör Saldırısı

Suriye'nin kuzeyindeki Azez ilçesinde meydana gelen bombalı terör saldırısı sonucunda 9 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi yaralandı. Saldırının detayları ve gelişmeler şöyle:

Olayın Ayrıntıları

Kilis'in karşısında muhaliflerin kontrolü altında bulunan Azez'de, bir yol kontrol noktasında yerleştirilen bombanın meydana gelmesiyle birlikte büyük bir patlama yaşandı. İlk belirlemelere göre ölü sayısı 9'a yükselirken, yaralı sayısının 14 olduğu bilgisi verildi.

Acil Durum Önlemleri

Patlama sonrası çevre güvenlik önlemleri arttırıldı ve yaralılar derhal Azez Hastanesi'ne sevk edildi. Olay yerine giden güvenlik güçleri incelemelerde bulunarak saldırının detaylarını araştırmaya başladı.

Saldırının Failleri Henüz Belirlenemedi

Belirtilen saldırıyla ilgili şu an için herhangi bir terör örgütü tarafından üstlenme gerçekleşmedi. Yerel güvenlik birimleri, olayın aydınlatılması için geniş çaplı bir soruşturma başlattı.

Suriye'nin kuzeyindeki Azez ilçesinde araca yerleştirilen bomba düzeneğinin patlaması sonucu 9...

Suriye'nin kuzeyindeki Azez ilçesinde araca yerleştirilen bomba düzeneğinin patlaması sonucu 9 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi yaralandı. Saldırı sonrası sivil savunma ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi.

Suriye'nin kuzeyindeki Azez ilçesinde araca yerleştirilen bomba düzeneğinin patlaması sonucu 9...

Suriye'nin kuzeyindeki Azez ilçesinde araca yerleştirilen bomba düzeneğinin patlaması sonucu 9 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi yaralandı. Saldırı sonrası sivil savunma ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi.

Suriye'nin kuzeyindeki Azez ilçesinde araca yerleştirilen bomba düzeneğinin patlaması sonucu 9...

Suriye'nin kuzeyindeki Azez ilçesinde araca yerleştirilen bomba düzeneğinin patlaması sonucu 9 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi yaralandı. Saldırı sonrası sivil savunma ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi.

Suriye'nin kuzeyindeki Azez ilçesinde araca yerleştirilen bomba düzeneğinin patlaması sonucu 9...

Suriye'nin kuzeyindeki Azez ilçesinde araca yerleştirilen bomba düzeneğinin patlaması sonucu 9 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi yaralandı. Saldırı sonrası sivil savunma ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi.

Suriye'nin kuzeyindeki Azez ilçesinde araca yerleştirilen bomba düzeneğinin patlaması sonucu 9...

Suriye'nin kuzeyindeki Azez ilçesinde araca yerleştirilen bomba düzeneğinin patlaması sonucu 9 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi yaralandı. Saldırı sonrası sivil savunma ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi.

Suriye'nin kuzeyindeki Azez ilçesinde araca yerleştirilen bomba düzeneğinin patlaması sonucu 9...

Suriye'nin kuzeyindeki Azez ilçesinde araca yerleştirilen bomba düzeneğinin patlaması sonucu 9 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi yaralandı. Saldırı sonrası sivil savunma ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi.

Suriye'nin kuzeyindeki Azez ilçesinde araca yerleştirilen bomba düzeneğinin patlaması sonucu 9...

Suriye'nin kuzeyindeki Azez ilçesinde araca yerleştirilen bomba düzeneğinin patlaması sonucu 9 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi yaralandı. Saldırı sonrası sivil savunma ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi.

Suriye'nin kuzeyindeki Azez ilçesinde araca yerleştirilen bomba düzeneğinin patlaması sonucu 9...

Suriye'nin kuzeyindeki Azez ilçesinde araca yerleştirilen bomba düzeneğinin patlaması sonucu 9 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi yaralandı. Saldırı sonrası sivil savunma ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi.

Suriye'nin kuzeyindeki Azez ilçesinde araca yerleştirilen bomba düzeneğinin patlaması sonucu 9...

Suriye'nin kuzeyindeki Azez ilçesinde araca yerleştirilen bomba düzeneğinin patlaması sonucu 9 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi yaralandı. Saldırı sonrası sivil savunma ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi.

Suriye'nin kuzeyindeki Azez ilçesinde araca yerleştirilen bomba düzeneğinin patlaması sonucu 9...

Suriye'nin kuzeyindeki Azez ilçesinde araca yerleştirilen bomba düzeneğinin patlaması sonucu 9 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi yaralandı. Saldırı sonrası sivil savunma ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi.

Suriye'nin kuzeyindeki Azez ilçesinde araca yerleştirilen bomba düzeneğinin patlaması sonucu 9...

Suriye'nin kuzeyindeki Azez ilçesinde araca yerleştirilen bomba düzeneğinin patlaması sonucu 9 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi yaralandı. Saldırı sonrası sivil savunma ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi.

Suriye'nin kuzeyindeki Azez ilçesinde araca yerleştirilen bomba düzeneğinin patlaması sonucu 9...

Suriye'nin kuzeyindeki Azez ilçesinde araca yerleştirilen bomba düzeneğinin patlaması sonucu 9 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi yaralandı. Saldırı sonrası sivil savunma ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi.

Suriye'nin kuzeyindeki Azez ilçesinde araca yerleştirilen bomba düzeneğinin patlaması sonucu 9...

Suriye'nin kuzeyindeki Azez ilçesinde araca yerleştirilen bomba düzeneğinin patlaması sonucu 9 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi yaralandı. Saldırı sonrası sivil savunma ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi.

Suriye'nin kuzeyindeki Azez ilçesinde araca yerleştirilen bomba düzeneğinin patlaması sonucu 9...

Suriye'nin kuzeyindeki Azez ilçesinde araca yerleştirilen bomba düzeneğinin patlaması sonucu 9 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi yaralandı. Saldırı sonrası sivil savunma ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi.

Suriye'nin kuzeyindeki Azez ilçesinde araca yerleştirilen bomba düzeneğinin patlaması sonucu 9...

Suriye'nin kuzeyindeki Azez ilçesinde araca yerleştirilen bomba düzeneğinin patlaması sonucu 9 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi yaralandı. Saldırı sonrası sivil savunma ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi.

Suriye'nin kuzeyindeki Azez ilçesinde araca yerleştirilen bomba düzeneğinin patlaması sonucu 9...

Suriye'nin kuzeyindeki Azez ilçesinde araca yerleştirilen bomba düzeneğinin patlaması sonucu 9 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi yaralandı. Saldırı sonrası sivil savunma ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi.

Suriye'nin kuzeyindeki Azez ilçesinde araca yerleştirilen bomba düzeneğinin patlaması sonucu 9...

Suriye'nin kuzeyindeki Azez ilçesinde araca yerleştirilen bomba düzeneğinin patlaması sonucu 9 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi yaralandı. Saldırı sonrası sivil savunma ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi.

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