Aziz İhsan Aktaş ve Ertan Yıldız'ın 'konutu terk etmeme' adli kontrolü kaldırıldı

Aziz İhsan Aktaş ve Ertan Yıldız hakkında uygulanan 'konutu terk etmeme' adli kontrol tedbiri kaldırıldı; her iki isim etkin pişmanlık kapsamında ifade verip tahliye edildi.

Yayın Tarihi: 22.08.2025 13:57
Güncelleme Tarihi: 22.08.2025 13:57
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Aziz İhsan Aktaş ile Ertan Yıldız hakkında uygulanan "konutu terk etmeme" şeklindeki adli kontrol tedbiri kaldırıldı.

Soruşturmanın kapsamı

Soruşturma, suç örgütü iddiaları ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) merkezli yolsuzluk iddialarını kapsıyor. Zanlılar arasında, tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu da bulunuyor. İddialar arasında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçları yer alıyor.

Tutuklanma, ifade ve tahliye tarihleri

Aziz İhsan Aktaş, bazı belediye başkanları ile belediyelerin üst düzey yöneticilerine rüşvet vererek ihaleleri organize ettiği iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında 13 Ocak'ta tutuklanmış; etkin pişmanlık hükümleri kapsamında ifade vermesinin ardından 4 Haziran'da tahliye edilmişti.

Ertan Yıldız ise İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında 23 Mart'ta tutuklanmış; etkin pişmanlık hükümleri kapsamında ifade vermesi sonrası 21 Mayıs'ta tahliye edilmişti.

