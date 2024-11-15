Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı, Lübnan'daki Savaş Mağdurlarına Destek Olmaya Devam Ediyor

Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı’ndan Lübnan’a İnsani Yardım

Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı, İsrail'in saldırıları sonucu zor günler geçiren Lübnan'daki savaş mağdurlarına yardım elini uzatmaya devam ediyor. Vakıf, 8 Eylül’den bu yana Lübnan’ın güney kentlerinde yaşanan çatışmaların sonuçlarıyla mücadele eden ailelere yönelik insani yardım faaliyetlerinde bulunuyor.

Binlerce insan hayatını kaybetti

İsrail ordusunun gerçekleştirdiği operasyonlar neticesinde binlerce insanın hayatını kaybettiği ve yüz binlerce Lübnan vatandaşının yerinden edildiği belirtildi. Bu çerçevede, vakıf, 2021 yılında başladığı insani yardım ve eğitim projelerini sürdürüyor.

Eğitim Desteği ve Yardımlar

Lübnan'daki okullara dini eğitim veren yüzlerce öğretmene düzenli nakdi yardım yaparak eğitim faaliyetlerini destekleyen vakıf, ayrıca Ramazan ve Kurban Bayramı dönemlerinde de insani yardım çalışmalarına imza atıyor.

Savaş Mağdurlarına Maddi Destek

Eylül 2024'ten itibaren, savaş nedeniyle Lübnan'ın güneyinden başkent Beyrut ve kuzeye göç eden binlerce aileye nakdi yardımda bulunuldu. Vakıf, Türk STK’lerinin organize ettiği yardım çalışmalarına da katılarak, savaş mağduru ailelere ulaştırılması konusunda önemli bir rol üstleniyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.