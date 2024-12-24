Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı, Suriye'ye Acil İnsani Yardımlara Devam Ediyor

Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı'ndan Suriye'ye Acil Yardım

Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı, Baas rejiminin devrilmesiyle birlikte Suriye'ye yönelik acil insani yardım çalışmalarını sürdürüyor. Vakıftan yapılan açıklamaya göre, Esed rejiminin sona ermesinin ardından, vakıf Türk ve yerel çalışanlarıyla birlikte Halep, Hama, Humus, Şam ve Lazkiye gibi bölgelere giden ilk yardım kuruluşları arasında yer alıyor.

İhtiyaçlar Belirlendi

Vakıf İnsani Yardım ve Sosyal Hizmetler Genel Koordinatörü Serdar Eryılmaz, devrik rejimden devralınan bölgelerde keşif ve tespitlerde bulundu. Eryılmaz, nakdi yardımların yanı sıra konserve, un, gıda, battaniye ve kışlık yardımların acil ihtiyaçlar arasında olduğunu ifade etti.

Eryılmaz, Halep, Hama ve Humus gibi bölgelerde halkın gündelik yaşama ve sosyal hayata hızlıca adapte olması gerektiğine dikkat çekerek, memleketine kesin dönüş yapan Suriyeliler için ihtiyaçların sağlanmasının önemini vurguladı. Ayrıca, külliye, okul, cami, medrese, üniversite ile yaygın eğitim merkezlerinin bir an önce aktif hale getirilmesi konusunda vakfın katkı sağlayacağını kaydetti.

Uzun Süreli Destek ve Vatandaşlık Eğitimi

2011 yılından bu yana Suriye'ye insani yardım, sosyal hizmetler, ayni ve nakdi yardımlar konusunda destek veren vakıf, İdlib ve Halep kırsallarında özellikle örgün ve yaygın eğitim faaliyetleriyle tanınıyor. Şu ana kadar toplamda 9 okul ve medrese, birçok cami, mescit, Kur'an kursu ve gençlik merkezi inşa eden vakıf, önemli bir sosyal hizmet ağı kurdu.

Bu sayede 10 binden fazla Suriyeli talebenin eğitim almasına katkıda bulunarak, bölgenin ihtiyaç duyduğu eğitim alanında önemli bir adım atmış oldu.

Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı, Baas rejiminin devrildiği Suriye'ye yönelik acil insani yardım çalışmalarına devam ediyor.

Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı, Baas rejiminin devrildiği Suriye'ye yönelik acil insani yardım çalışmalarına devam ediyor.