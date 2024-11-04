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Aziziye Destanı'nın Anısına Saygı Yürüyüşü

9 Kasım'da Erzurum'da Aziziye Tabyaları'na saygı yürüyüşü gerçekleştirilecek.

Yayın Tarihi: 04.11.2024 15:15
Güncelleme Tarihi: 04.11.2024 15:15
Aziziye Destanı'nın Anısına Saygı Yürüyüşü

Aziziye Destanı’nın 147. Yıl Dönümünde Yürüyüş Düzenlenecek

Erzurum, tarih boyunca Anadolu'nun stratejik noktalarından biri olarak anılmıştır. 9 Kasım'da, 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı'nın yaşandığı Aziziye Tabyaları'na saygı yürüyüşü düzenlenecek. Bu önemli gün, binlerce insanın bir araya gelerek tarihe duyduğu saygıyı ifade etmesi için bir fırsat sunuyor.

Saygı Yürüyüşü Detayları

Her yıl Erzurum Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi'nin öncülüğünde gerçekleştirilen bu yürüyüş, genç, yaşlı ve çocukların katılımıyla gerçekleşecek. Kent merkezinden yaklaşık 4 kilometre uzaklıktaki Aziziye Tabyaları'na doğru yapılacak yürüyüş, sabah ezanıyla başlayacak olan özel bir çağrıyla açılacak.

Tarihi Çağrılarla Yürüyüş

Katılımcılara, hayen "Ey Erzurumlular. Ey ahali. Moskof, Aziziye'yi bastı. Allah'ını seven, eli silah tutan herkes, askerlerimizin yardımına koşsun. Vatanını seven yetişsin." şeklindeki çağrılar cami hoparlörlerinden duyurulacak. Ezan ardından toplanan vatandaşlar, sabah namazı sonrası Karskapı Şehitliği'ne doğru yürüyüşe geçecek.

Aziziye Tabyaları’na Ziyaret

Top atışıyla başlayacak olan etkinlikte, vatandaşlar ellerindeki Türk bayraklarıyla birlikte, Aziziye Tabyaları'na doğru yürüyüşe geçecek. Burada 93 Harbi sırasında düşman karşısında gösterilen destanı ve vatanseverliği anarak, geçmişin ruhunu yaşatmaları amaçlanıyor.

Gelecek Nesillere Aktarılan Değerler

Bu özel etkinlik, "Erzurum Tarihine Yürüyor" sloganıyla düzenlenmekte ve amaç, 147 yıl önce Aziziye Destanı’nda ortaya konan bilinç ve şuurun gelecek nesillere aktarılmasıdır.

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