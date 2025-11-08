Aziziye Zaferi 148’nci Yıldönümü: Erzurum'da Tabyalar Yürüyüşü

ERVAK Başkanı'ndan anlamlı mesaj

Erzurum Kalkınma Vakfı (ERVAK) Başkanı Erdal Güzel, Ordu ve millet dayanışmasının tarih sahnesindeki ender örneklerinden biri olan Aziziye destanının Türk tarihinin altın sayfalarından biri olduğunu vurguladı.

Başkan Güzel, Aziziye Zaferi’nin 148’nci yıldönümü dolayısıyla yayınladığı mesajda, 1877 yılının 8 Kasım gecesi Erzurum’u istila için gelen Rus birliklerinin tabyalardaki koğuşlarında uyumakta olan Mehmetçikleri kalleşçe şehit etmeleri üzerine, kıyama kalkan Erzurum halkının 9 Kasım günü Aziziye tabyasında verdiği şanlı mücadelenin ve burada gösterilen milli refleksin üzerinden 148 yıl geçtiğini hatırlattı.

Tabyalar yürüyüşüne davet

148 yıl önce yaşanan milli ruhu canlı tutmak ve vurulup tertemiz alınlarından vatan toprağına düşen şühedanın ruhlarını şad etmek amacıyla, Erzurum Valiliği öncülüğünde tabyalar yürüyüşü düzenleneceğini belirten Güzel, tüm halkı yürüyüşe davet etti.

Güzel, çağrısında şu noktaları öne çıkardı: 9 Kasım pazar günü sabah namazından sonra, vatandaşların bayrakları ile birlikte asri mezarlığın karşısındaki şehitliğin önünde toplanmaları ve oradan tabyalara yürümeleri istendi.

Toplumsal hafızanın korunmasının milletlerin varlığını sürdürmesi için elzem olduğunu belirten Güzel, tarihle bağların kopması halinde toplumların ayakta kalmasının mümkün olmadığını ifade etti. Bu düşünceyle, gelecek nesillere şuuru aktarmak ve o günü hafızalarda yaşatmanın bir manevi sorumluluk olduğunu hatırlattı.

Güzel, son olarak hemşerilerini şöyle çağırdı: Haydi; Nene Hatun’ların, Kara Fatma’ların, Şükrü Paşa’ların torunları olduğumuzu bir kez daha gösterelim. Unutmayalım ki Tarihini bilmeyenlerin coğrafyasını başkaları çizer.

