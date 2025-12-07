Azmi Atilla SANKO Sanat Galerisi’nde: Anadolu’dan İlham Alan Sergi

Azmi Atilla SANKO Sanat Galerisi’nde

Sergi: Anadolu’nun Derinlerinden İlham Alan Sanat: Azmi Atilla’nın Büyüleyici Resimleri

Ressam Azmi Atilla, SANKO Sanat Galerisi’nde düzenlenen "Anadolu’nun Derinlerinden İlham Alan Sanat: Azmi Atilla’nın Büyüleyici Resimleri" sergisini sanatseverlerle buluşturdu.

Atilla, eserlerinde Anadolu’nun binlerce yıllık tarihini ve zengin kültürel mirasını tuvale taşıdığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Göbeklitepe’nin mistik sembollerinden Hitit, Urartu ve Selçuklu motiflerine kadar, bu toprakların görkemini ve derin köklerini eserlerine yansıtarak modern sanatla geleneksel sanatları birleştiriyorum"

Atilla eserlerinin anlatımına dair şunları ekledi:

"Göbeklitepe’nin sembollerini canlı renklerle harmanlayarak eski çağların ruhunu modern dokunuşlarla yeniden canlandırıyorum. Sanatseverlere hem tarihsel hem de sanatsal anlamda unutulmaz bir deneyim sunan eserlerim geçmişle günümüz arasında güçlü bir köprü kurmaktadır. Resimlerim, Anadolu kültürünün evrensel değerini vurgularken, bu mirasın nasıl güncel ve modern bir anlatıya dönüşebileceğini de gözler önüne seriyor. Tuvale aktardığım her eser, kültürün zamansız gücünü ve derinliğini hissettiriyor; izleyiciye, Anadolu’nun her çizgi ve motifinde yatan hikâyeyi keşfetme fırsatı sunuyor"

Atilla, Anadolu’nun farklı birçok medeniyete ev sahipliği yaptığını hatırlatarak sanatındaki ilham kaynaklarını şöyle dile getirdi:

"Eserlerimi yaparken Anadolu, Mezopotamya topraklarının bereketi ve tanrıçaların ihtişamı bana büyülü anlar yaşattı. Eserlerimle doğup büyüdüğüm toprakların tarihini ve kültürel mirasını dünyaya tanıtarak gelecek kuşaklara aktarmayı hedefliyorum"

Sanata verilen destek ve SANKO Ailesi’ne teşekkürünü de ileten Atilla, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Üretim, istihdam ve ihracata 120 yılı aşkın süredir katkı sunan SANKO Ailesi’nin toplumun geleceğine doğrudan etki eden sanatsal faaliyetler ve sosyal sorumluluk projelerini de desteklemesi çok kıymetli. Sanata ve sanatçıya verdiği desteği bizlere her zaman hissettiren Konukoğlu Ailesi’ne ve SANKO Sanat Galerisi yönetimine teşekkür ediyorum"

Açılış Töreni ve Katılımcılar

Konuşmaların ardından Gaziantep Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü’nden Dr. Öğr. Üyesi Gülfem Karslıgil Marakoğlu, İstanbul Gaziantepliler Anadolu Lisesi Beden Eğitimi Öğretmeni Sibel Atilla, Aysel - ibrahim Akınal Anadolu Lisesi Resim öğretmeni Özden Yıldız ve Ressam Gül Öztürkmen Demir, SANKO Holding adına "Zeugma Fırat’ın Gerdanlığı" isimli yayını Azmi Atilla’ya takdim etti.

Sergi açılışına; SANKO Park AVM Genel Müdürü Sait Can Gizir, SANKO Sanat Galerisi Yürütme Kurulu Başkan Yardımcısı Cengiz Halil Çiçek, Yürütme Kurulu Üyesi Murat Köylüoğlu, Gaziantep Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü’nden Dr. Öğr. Üyesi İbrahim Yıldız, Gaziantep Ticaret Odası Güzel Odası Güzel Sanatlar Lisesi Resim Öğretmenleri Hüseyin Yıldırım, Sakine Tiemtore, Şeref Yeter ve çok sayıda sanatsever katıldı.

Sergi Bilgileri

Azmi Atilla’nın 38 eserinin yer aldığı "Anadolu’nun Derinlerinden İlham Alan Sanat: Azmi Atilla’nın Büyüleyici Resimleri" sergisi, SANKO Park AVM’nin üçüncü katında bulunan SANKO Sanat Galerisinde ziyaret edilebilir. Sergi, 25 Aralık 2025 tarihine kadar her gün 12.00-20.00 saatleri arasında gezilebilecek.

