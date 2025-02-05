B'Tselem: İsrail Polisi Filistin Köyüne Saldırıya Göz Yumdu

B'Tselem, İsrail Polisi ile Yerleşimciler Arasındaki Suç Ortaklığını Açıkladı

İsrailli insan hakları örgütü B'Tselem, İsrail polisinin, Filistin topraklarını işgal eden İsraillilerin güney Batı Şeriada bulunan bir Filistin köyüne düzenlediği saldırıya göz yumduğunu duyurdu.

B'Tselem'in sosyal medya platformu X üzerindeki açıklamasında, çok sayıda İsraillinin yerleşimci saldırısının yaşandığı bölgedeki köye 30 dakika sonra gelen İsrail polisinin, saldırgan grubun bölgeden ayrılmasına izin vererek açık bir suç ortaklığı oluşturduğunu belirtti.

Saldırıda, bazı evler, bir araç ve bir su deposunun tahrip edildiği bilgisi verildi. B'Tselem, işgal altındaki topraklarda Filistinlilere karşı işlenen suçları belgelemeye devam ediyor ve bu tür saldırılara ilişkin görüntüleri de paylaşıyor.

Yasa Dışı İşgaller ve Saldırılar

Uluslararası hukuk çerçevesinde, Batı Şeria ve Doğu Kudüsteki İsrail yerleşimleri yasadışı kabul edilmektedir. Bölgedeki yaklaşık 451 bin İsrailli ile 230 bin Doğu Kudüs sakini, bu toprakların gasbında yer alıyor. Filistin köylerine yönelik düzenlenen bu saldırılar, İsrailli yerleşimcilerin sistematik bir şekilde sürdürdüğü bir pratik haline gelmiştir.