DOLAR
35,92 -0,01%
EURO
37,33 0,02%
ALTIN
3.284,5 -0,02%
BITCOIN
3.516.228,64 0,95%

B'Tselem: İsrail Polisi Filistin Köyüne Saldırıya Göz Yumdu

B'Tselem, İsrail polisinin yerleşimcilerin Filistin köyüne saldırısına müdahale etmediğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 05.02.2025 00:06
Güncelleme Tarihi: 05.02.2025 00:06
B'Tselem: İsrail Polisi Filistin Köyüne Saldırıya Göz Yumdu

B'Tselem, İsrail Polisi ile Yerleşimciler Arasındaki Suç Ortaklığını Açıkladı

İsrailli insan hakları örgütü B'Tselem, İsrail polisinin, Filistin topraklarını işgal eden İsraillilerin güney Batı Şeriada bulunan bir Filistin köyüne düzenlediği saldırıya göz yumduğunu duyurdu.

B'Tselem'in sosyal medya platformu X üzerindeki açıklamasında, çok sayıda İsraillinin yerleşimci saldırısının yaşandığı bölgedeki köye 30 dakika sonra gelen İsrail polisinin, saldırgan grubun bölgeden ayrılmasına izin vererek açık bir suç ortaklığı oluşturduğunu belirtti.

Saldırıda, bazı evler, bir araç ve bir su deposunun tahrip edildiği bilgisi verildi. B'Tselem, işgal altındaki topraklarda Filistinlilere karşı işlenen suçları belgelemeye devam ediyor ve bu tür saldırılara ilişkin görüntüleri de paylaşıyor.

Yasa Dışı İşgaller ve Saldırılar

Uluslararası hukuk çerçevesinde, Batı Şeria ve Doğu Kudüsteki İsrail yerleşimleri yasadışı kabul edilmektedir. Bölgedeki yaklaşık 451 bin İsrailli ile 230 bin Doğu Kudüs sakini, bu toprakların gasbında yer alıyor. Filistin köylerine yönelik düzenlenen bu saldırılar, İsrailli yerleşimcilerin sistematik bir şekilde sürdürdüğü bir pratik haline gelmiştir.

İLGİLİ HABERLER

Ziraat Bankası'ndan Şubat Ayına Özel 4.500 TL Kazanma Fırsatı!

2025’te Kamuya Memur Alımları Başlıyor: İşte Tüm Detaylar!

Emeklilere Bayram İkramiyesi İçin Ocak Zammı Geliyor: Yüzde 15,75 Artış

Emekli Maaşlarına Zam Resmi Gazete'de Yayımlandı! Fark Ödemeleri Bekleniyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
5 Şubat 2025 Gündemi: Meclis Toplantıları ve Spor Müsabakaları
2
Pendik'te Motosiklet Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti
3
Viyana'da 30 Bin Kişilik Gösteri, Aşırı Sağcı FPÖ'ye Karşı Protesto Düzenlendi
4
İsveç'te Okula Yönelik Silahlı Saldırıda Yaklaşık 10 Kişi Hayatını Kaybetti
5
B'Tselem: İsrail Polisi Filistin Köyüne Saldırıya Göz Yumdu
6
Dışişleri Bakanlığı'ndan İsveç'teki Okul Saldırısına Taziye Mesajı
7
Irak'ta Vali ve Siyasi Liderlerden Yüksek Mahkeme Kararına Tepki Gösterildi

Deprem Yardımlarıyla Yeniden Hayata Tutunan Aile

Emeklilere Bayram İkramiyesi İçin Ocak Zammı Geliyor: Yüzde 15,75 Artış

Hurda Araç Teşvikiyle Otomobillerde Yüzde 10-20 İndirim Fırsatı

2025’te Kamuya Memur Alımları Başlıyor: İşte Tüm Detaylar!

Emekli Maaşlarına Zam Resmi Gazete'de Yayımlandı! Fark Ödemeleri Bekleniyor

İstanbul'da Simit Fiyatlarına Gizli Zam: Tanesi 20 TL'ye Ulaşmış Durumda

Erdoğan'dan Gençler ve Kadınlara 270 Bin Lira Kredi Desteği Müjdesi!

Hükümetten KOBİ'lere Büyük Destek: Üst Limit 10 Milyon Liraya Çıktı

Türkiye'de Ev Sahibi Olma İmkanı Artıyor: Sosyal Konut Destekleri Başladı

Ankara'da Otobüs Ulaşımında Değişiklik: İndirimli Biletler Sona Erdi

Emeklilere Ücretsiz Barınma Desteği: Yaşlı Konukevi Açıldı

Ziraat Bankası'ndan Şubat Ayına Özel 4.500 TL Kazanma Fırsatı!