DOLAR
34,28 0,02%
EURO
37,08 -0,03%
ALTIN
3.021,93 0,01%
BITCOIN
2.388.444,16 -0,14%

Baalbek'teki Hava Saldırısında 22 Kişi Hayatını Kaybetti

İsrail'in Lübnan'ın Baalbek bölgesine yaptığı hava saldırılarında ölü sayısı 22'ye yükseldi.

Yayın Tarihi: 28.10.2024 23:53
Güncelleme Tarihi: 28.10.2024 23:53
Baalbek'teki Hava Saldırısında 22 Kişi Hayatını Kaybetti

İsrail’in Lübnan'a Yönelik Hava Saldırıları

İsrail ordusunun, Lübnan'ın doğusundaki Baalbek el-Hirmil iline düzenlediği hava saldırıları sonucu 22 kişinin hayatını kaybettiği, en az 16 kişinin yaralandığı bildirildi. Saldırılar, Lübnan resmi haber ajansı NNA tarafından aktarılan bilgilere göre, Baalbek iline bağlı beş ayrı bölgeyi hedef aldı.

Bölgedeki Hasar ve Kaybın Ayrıntıları

İsrail savaş uçaklarının Baalbek'in Brital beldesinde bir binayı bombaladığı iddia edilirken, burada iki kişinin yaşamını yitirdiği ve 10 kişinin yaralandığı ifade edildi. Bu yaralılar arasında bazılarının durumunun ağır olduğu belirtildi.

Ayrıca, Baalbek'in Tareyya beldesinde bir motosikletin hedef alındığı belirtilirken, buradaki saldırılarda da iki kişinin hayatını kaybettiği kaydedildi. Tareyya beldesindeki diğer bir saldırıda üç kişinin yaşamını yitirdiği ve enkaza ulaşma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Ölü Sayısındaki Artış

Baalbek'in Er-Ram beldesine yönelik düzenlenen hava saldırısında yedi kişinin öldüğü ve enkazdan kurtarma çalışmalarının devam ettiği duyuruldu. Buday beldesine yapılan saldırıda ise Asaf ailesinden altı kişi hayatını kaybetti, Yunin beldesinde ise iki kişinin öldüğü ve altı kişinin yaralandığı bilgisi aktarıldı.

İsrail'in Saldırıları ve Genel Durum

İsrail'in, 8 Ekim 2023 tarihinden itibaren Hizbullah ile devam eden çatışmaları sırasında, Lübnan'ın güneyindeki kentlerden, Bekaa ve Baalbek bölgelerine yönelik yüzlerce hava saldırısı düzenlediği öğrenildi. Lübnan Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre, bu süreçte 104'ü çocuk ve 194'ü kadın olmak üzere toplam 2 bin 710 kişi yaşamını yitirmiş, 12 bin 592 kişi de yaralanmıştır.

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, 27 Eylül tarihinde Beyrut’a yapılan bir hava saldırısında hayatını kaybetti. Hizbullah, bu saldırılara karşılık olarak İsrail hedeflerine roket ve füzelerle yanıt vermektedir. İsrail tarafında, bu saldırılarda ordunun üslerinin hedef alındığı ve büyük bir hasar bildirilmediği ifade edilmektedir.

İsrail bombardımanı nedeniyle Lübnan'da 100 binden fazla kişinin yerinden edildiği tahmin ediliyor. Ülkenin güney bölgelerinden başkent Beyrut'a ve kuzeye göç dalgası devam ederken, Lübnan hükümeti yerinden edilen 518 binden fazla kişinin Suriye’ye göç ettiğini bildirmiştir.

İLGİLİ HABERLER

Binlerce İUP alımı açıklandı! İşte İŞKUR yeni istihdam Açıklaması

29 Ekim tatil düzenlemesi açıklandı! 28 Ekim 2024 tatil mi- Mesai olacak mı?

Kiracı ve ev sahiplerine büyük destek! E-Devlet'e girmek yetecek

Kiracılara Merkez Bankası’ndan müjde! Kira fiyatları o tarihe kadar düşecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Melek Zeynep Bulut'un 'Duo' Eseri Londra'da Sergilendi
2
Cumhuriyet Bayramı'nın Coşkusu
3
İsrail Meclisi, UNRWA'nın Faaliyetlerini Yasaklayan Tasarıyı Onayladı
4
İngiltere ve Lübnan Liderlerinden Önemli Görüşme
5
Prof. Dr. Ahmet Ağırakça'nın Yeni Eseri 'Rasulullah'ın Gölgesinde' Yayınlandı
6
Hakim Gül Altınok’un skandal WhatsApp mesajları ortaya çıktı! Büyücüden yardım istemiş
7
Sağlık Bakanlığı en az lise mezunu personellerini arıyor! İyi maaşla hemen işe alım yapılacak

Kasım ayında maaşlara zam! Meslek grubuna artı zam ödenecek

Emekli maaşlarında yeşil ışık yaktıran açıklama! Refah payı kapısı aralandı

Çalışandan kesilen maaş vergisinde son durak! İşte maaşlardan kesilecek o oranlar

Kiracı ve ev sahiplerine büyük destek! E-Devlet'e girmek yetecek

Bakan Uraloğlu’ndan müjde! Türkiye Kart projesi 18 yeni ile genişliyor

Binlerce İUP alımı açıklandı! İşte İŞKUR yeni istihdam Açıklaması

Kredi kartından 1 TL bile harcasan yeterli: Banka 20.000 TL ödüyor

Kredi kartı sahipleri dikkat! 1 Kasım’dan önce hemen ödeyeceksiniz: Faizler değişecek

İş Bankası’ndan dev destek! Milyarlarca lira ödenecek

Tarihin rekor politika faizi artırım kararı açıklandı! Merkez Bankası yüzde 200 artış kararı aldı

29 Ekim tatil düzenlemesi açıklandı! 28 Ekim 2024 tatil mi- Mesai olacak mı?

Kiracılara Merkez Bankası’ndan müjde! Kira fiyatları o tarihe kadar düşecek