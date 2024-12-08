DOLAR
34,76 0%
EURO
36,74 0%
ALTIN
2.945,96 0%
BITCOIN
3.466.599,23 0,54%

Baas Rejiminden Sonra Suriye'de Yeni Güvenlik Tedbirleri İlan Edildi

Suriye'de Baas rejimini deviren gruplar, halkın güvenliği için yeni yasalar ve tedbirler duyurdu.

Yayın Tarihi: 08.12.2024 17:55
Güncelleme Tarihi: 08.12.2024 17:55
Baas Rejiminden Sonra Suriye'de Yeni Güvenlik Tedbirleri İlan Edildi

Suriye'de Güvenlik Tedbirleri Açıklandı

Suriye'de Baas rejimini deviren gruplar, halkın can ve mal güvenliği için yeni tedbirler duyurdu. Bu açıklama, grupların askeri operasyon yönetiminden geldi ve kamu malının korunmasına yönelik önemli önlemler içermekte.

Yeni Ceza Düzenlemeleri

Alınan yeni tedbirler arasında, rastgele ateş açanlar için bir yıl hapis cezası uygulanacağı belirtildi. Ayrıca, devlete ait mal, motorlu araç ve makineleri çalanların üç yıl hapis cezası alacağı ifade edildi. Başkasının malına saldıranlar da yine üç yıl hapis cezasıyla karşı karşıya kalacaklar.Tedbirler arasında, devlete ait silahları bulundurmanın ve ilgili makamlara teslim etmemenin dört yıl hapis cezası ile sonuçlanacağı da yer aldı.

Sokağa Çıkma Yasağı

Tedbirlere ek olarak, başkent Şam'da akşam saat 16.00 ile sabah 05.00 arasında sokağa çıkma yasağı uygulanacağı açıklandı.

Suriye'deki Dönüşüm Süreci

Suriye’de 27 Kasım’da rejim karşıtı silahlı gruplar ile Beşşar Esed güçleri arasında çatışmalar yoğun bir şekilde devam etti. 30 Kasım-7 Aralık tarihleri arasında Halep, İdlib, Hama ve Humus gibi büyük illerde bu gruplar üstünlük sağlamayı başardı. Devam eden süreçte, 7 Aralık’ta başkent Şam’a girmeye başlayan gruplar, halk kitlelerinin desteğiyle rejim gücünü tümüyle kaybederek çöküş sürecine girdi.

Baas Partisi'nin 61 yıllık iktidarı sona ererken, rejim lideri Esed başkentten kaçtı. Ayrıca, Suriye Milli Ordusu Türkiye sınırı yakınlarında, terör örgütü PKK/YPG’nin işgali altında bulunan Tel Rıfat’ı özgürleştirdikten sonra, Münbiç’teki teröristlere yönelmiş durumda.

İLGİLİ HABERLER

Yılbaşı Öncesi 200.000 TL Kredi Fırsatı: Kamu Bankalarından büyük destek

Kredi Kartı ile Sigara Alımlarında Ekstra Ücretler Son Buluyor!

Migros'ta Yıl Sonu İndirimi: Zeytinyağı 225 TL!

ŞOK Market'te Çay ve Deterjan Fırsatları! 3 Güne Dev İndirim Bitecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İsveç'te Suriyeliler, Baas Rejiminin Çöküşünü Kutladı
2
IKBY: Suriye'nin Geleceği Huzur ve Demokrasi ile Şekillenmeli
3
Almanya'da Suriyeliler, Baas Rejiminin Devrilmesini Coşkuyla Kutladı
4
Ömer Çelik: Suriye'de Kapsayıcı Yönetim İstiyoruz
5
BM Suriye Araştırma Komisyonu: Tarihi Bir Başlangıç
6
Bodrum'un Mahalleleri Sağanak Yağışla Sular Altında Kaldı
7
TBMM Heyeti, Azerbaycan'daki Tarihi Kentleri Ziyaret Etti

KOSGEB’den 1,5 Milyon TL Faizsiz Kredi Fırsatı!

Migros'ta Yıl Sonu İndirimi: Zeytinyağı 225 TL!

ING Bank İlk Emekli Promosyon Artışını Duyurdu: 20.000 TL'ye Ek 25.000 TL Ödenecek!

ŞOK Market'te Çay ve Deterjan Fırsatları! 3 Güne Dev İndirim Bitecek

Yılbaşı Öncesi 200.000 TL Kredi Fırsatı: Kamu Bankalarından büyük destek

Emeklilere Müjde! Kaplıca Tedavisi Artık Ücretsiz

Kredi Kartı ile Sigara Alımlarında Ekstra Ücretler Son Buluyor!

Belediye İşçilerine Müjde: Yüzde 56 Zam Açıklandı!

Halkbank'tan Gençlere ödenecek: 1 Milyon TL Destek Verilecek

Hükümetten MTV İndirimi Müjdesi! İşte Beklenen Tarih

Asgari Ücret Tartışmaları Yeniden Gündemde: ''4 Kişilik Aile Giderleri Belirleyici Olmalı''

Akbank Yılbaşı Kampanyası ile 50.400 TL Kazanç Fırsatı Sunuyor