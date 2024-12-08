Baas Rejiminden Sonra Suriye'de Yeni Güvenlik Tedbirleri İlan Edildi

Suriye'de Güvenlik Tedbirleri Açıklandı

Suriye'de Baas rejimini deviren gruplar, halkın can ve mal güvenliği için yeni tedbirler duyurdu. Bu açıklama, grupların askeri operasyon yönetiminden geldi ve kamu malının korunmasına yönelik önemli önlemler içermekte.

Yeni Ceza Düzenlemeleri

Alınan yeni tedbirler arasında, rastgele ateş açanlar için bir yıl hapis cezası uygulanacağı belirtildi. Ayrıca, devlete ait mal, motorlu araç ve makineleri çalanların üç yıl hapis cezası alacağı ifade edildi. Başkasının malına saldıranlar da yine üç yıl hapis cezasıyla karşı karşıya kalacaklar.Tedbirler arasında, devlete ait silahları bulundurmanın ve ilgili makamlara teslim etmemenin dört yıl hapis cezası ile sonuçlanacağı da yer aldı.

Sokağa Çıkma Yasağı

Tedbirlere ek olarak, başkent Şam'da akşam saat 16.00 ile sabah 05.00 arasında sokağa çıkma yasağı uygulanacağı açıklandı.

Suriye'deki Dönüşüm Süreci

Suriye’de 27 Kasım’da rejim karşıtı silahlı gruplar ile Beşşar Esed güçleri arasında çatışmalar yoğun bir şekilde devam etti. 30 Kasım-7 Aralık tarihleri arasında Halep, İdlib, Hama ve Humus gibi büyük illerde bu gruplar üstünlük sağlamayı başardı. Devam eden süreçte, 7 Aralık’ta başkent Şam’a girmeye başlayan gruplar, halk kitlelerinin desteğiyle rejim gücünü tümüyle kaybederek çöküş sürecine girdi.

Baas Partisi'nin 61 yıllık iktidarı sona ererken, rejim lideri Esed başkentten kaçtı. Ayrıca, Suriye Milli Ordusu Türkiye sınırı yakınlarında, terör örgütü PKK/YPG’nin işgali altında bulunan Tel Rıfat’ı özgürleştirdikten sonra, Münbiç’teki teröristlere yönelmiş durumda.