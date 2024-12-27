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Baas Rejimine Direnen Pilota Onur Hediyesi Verildi

Hama'da sivilleri bombalamayı reddeden pilot Ragid Tatari'ye, cami imamı tarafından onur ödülü verildi.

Yayın Tarihi: 27.12.2024 19:57
Güncelleme Tarihi: 27.12.2024 19:57
Baas Rejimine Direnen Pilota Onur Hediyesi Verildi

Suriye'nin Hama kentinde, 1982'de Baas rejiminin sivillerin bombalanması emrine karşı çıkan Ragid Tatari'ye, çöküşünün ardından onur hediyesi verildi.

43 yıl zindanda kalan Suriyeli pilot, Esed rejiminin devrilmesiyle serbest kaldı. Bugün, Hama'daki bir camide yapılan cuma namazının ardından, cami imamı Şeyh Muaz Reydan tarafından Tatari'ye altın işlemeli bir kılıç hediye edildi.

İmam Reydan, bu hediyenin “hayatının yarısından fazlasını rejimin zindanlarında geçirmiş olmasının sembolik bir hediyesi” olduğunu ifade etti. Tatari, 27 yaşındayken Hama'daki sivillerin bombalanmasını reddettiği için yaklaşık dört on yıl boyunca hapis cezasına çarptırılmıştı.

Suriyeli pilotun hikayesi, Baas rejimine karşı bir direniş sembolü haline gelirken, Hama halkı da Tatari’nin cesaretini ve fedakarlığını kutladı.

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