Baas Rejiminin Devrik Lideri Esed, Türk Hava Sahasını Kullanmadı

Baas Rejiminin Devrik Lideri Esed'in Kaçışı

Suriye'de çöken Baas rejiminin devrik lideri Beşşar Esed'in ülkeden kaçarken Türk hava sahasını kullanmadığı bildirildi. Resmi kaynaklar, Esed'i taşıyan uçağın Türk hava sahasını kullanmak için herhangi bir izin talebinde bulunmadığını aktardı.

Türk Hava Sahası Üzerine Bilgiler

Kaynaklar, Türk hava sahasının kullanımının izne tabi olduğuna dikkat çekerken, Esed'in uçuşunda bu prosedürün ihlal edilmediğini vurguladı.

Esed'in Rusya'ya Kaçışı

Esed, 8 Aralık'ta Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından ülkeden ayrılma kararı aldığı belirtilmişti. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ise 9 Aralık'ta, Esed ve ailesine sığınma talebinin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından onaylandığını açıkladı.