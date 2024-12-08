Baas Rejiminin Devrilişi Sevinci: Suriyeliler Türkiye'nin Dört Şehrinde Kutladı

Bursa'da Coşku Dolu Kutlamalar

Suriye'deki 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesinin ardından, Bursa, Adana, Hatay ve İzmir'de yaşayan Suriyeliler sevinç gösterileri düzenledi. Bursa'nın merkezinde araç konvoyları oluşturan gruplar, Osmangazi ilçesindeki 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda toplandı.

Suriyeliler, Filistin ve Türk bayrakları açarak, tekbirler getirip Esed rejiminin devrilmesini kutladı. Meydanda aileleriyle birlikte slogan atan katılımcılar, davul çalıp dans ettiler. Gruptan Fatma Abdurrezzak, "Türk milletine çok teşekkür ederiz, asla ve asla yaptıklarınızı unutmayacağız." dedi.

Emniyet güçleri, gösteriler sırasında güvenlik önlemleri aldı.

Adana'da Havai Fişek Gösterisi

Adana'da yaşayan Suriyeliler, Baas rejiminin devrildiği yönündeki haberlerin ardından merkez Seyhan ilçesi'ndeki Kent Meydanı'nda toplandı. Türk ve Suriye bayrakları taşıyan grup, havai fişekler atarak ve meşaleler yakarak kutlama yaptı. Katılımcılar, Baas rejimi aleyhine sloganlar atarak, motosikletli gruplarla kent merkezinde konvoy oluşturdu.

Hatay'da Bayraklarla Yürüyüş

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde, ellerindeki Türk ve Suriye bayraklarıyla yürüyüş yapan Suriyeliler, Baas rejiminin çöküşünü kutladı. Antakya, Dörtyol, Payas ve Yayladağı ilçelerinde de benzer sevinç gösterileri gerçekleştirildi. Araç konvoyu oluşturan gruptan bazı katılımcılar, gösterinin yapıldığı bölgelerde güvenlik güçlerince önlem alındığını bildirdi.

İzmir'de Rejimin Çöktüğü Kutlandı

İzmir'deki Suriyeliler de 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesini kutlamak üzere Konak İskelesi önünde toplandı. Türk ve Suriye bayrakları ile rejimin düşüşünü coşkuyla kutlayan grup, 'Baas rejimini' eleştiren sloganlar attı ve araçlarla kent merkezinde konvoy oluşturdu.

Kutlamalara katılan Suriyelilerden Abdul Melik Siraç (33), 8 yıl önce Türkiye'ye geldiğini hatırlatarak, "Bir an önce ülkesine dönmek istiyorum." dedi. Türkiye'de doğan 10 yaşındaki Muhammet Resul Hara ise, "Suriye'ye gideceğimiz için çok mutluyum. Artık savaş yok, çok güzel oldu. Yaz tatilinde gideriz." diye belirtti.

Üç çocuğuyla 12 yıldır Türkiye'de yaşayan Ali Akraş, "Esat gitti, Suriye'ye döneceğiz. Çok mutluyuz, iki aya kadar gideceğiz." ifadelerini kullandı. Mahmut Akraş (9) ise, "Suriye'ye akrabalarımızın yanına dönmek istiyoruz, biz yeniden döneceğiz." diye ekledi.

Suriye'deki 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesinin ardından Bursa'da yaşayan Suriyeliler, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda toplanarak sevinç gösterileri yaptı.

Suriye'deki 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesinin ardından Bursa'da yaşayan Suriyeliler, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda toplanarak sevinç gösterileri yaptı.