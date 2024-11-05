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Baba Beni Güldürsene Filminin Gala Gecesi İstanbul'da Gerçekleşti

Baba Beni Güldürsene filminin galası İstanbul'da yapıldı. Aynı zamanda oyuncular ve yönetmen film hakkında duygu ve düşüncelerini paylaştı.

Yayın Tarihi: 05.11.2024 22:21
Güncelleme Tarihi: 05.11.2024 22:21
Baba Beni Güldürsene Filminin Gala Gecesi İstanbul'da Gerçekleşti

Baba Beni Güldürsene Filminin Gala Gecesi

Yönetmen Emrah Aguş'un imzasını taşıyan Baba Beni Güldürsene, başrol oyuncuları Ahmet Kürşat Öçalan ve Aylin Akpınar ile birlikte ÖzdilekPark İstanbul Alışveriş Merkezi'nde gala gecesi düzenledi. Film, birlikte vakit geçirmekte zorluk çeken bir baba ile kızının hikayesini anlatıyor.

Ahmet Kürşat Öçalan'ın Açıklamaları

Filmin başrol oyuncusu Ahmet Kürşat Öçalan, gösterim öncesi basın mensuplarına yaptığı konuşmada, yapımın göründüğünden daha fazlasını sunduğunu belirtti. "Ailelerin izlerken çok eğleneceği bir film olduğunu düşünüyorum. 7'den 70'e herkesin seveceği, şiddetin, küfrün olmadığı bir film. Kapsayıcı bir yapımda yer almaktan mutluluk duyuyorum," dedi.

Aylin Akpınar'ın Deneyimi

Çocuk oyuncu Aylin Akpınar ise çalışma sürecinin oldukça keyifli geçtiğini ifade ederek, "Bütün ekip arkadaşlarımla beraber çok güzel bir uyum yakaladık. Yaşıtlarımla daha önce çalışmamıştım. İyi anlaştık hepsiyle," dedi.

Merve Sevi ve Levent Özdilek'ten Yorumlar

Oyuncu Merve Sevi, "Eğlenceli ve sosyal konulara değinen bir film çektik. Umuyorum ki filmimizin yolu açık olur," dedi. Levent Özdilek ise filmdeki önemli sahnelerin aileler için manidar olduğunu belirtip, "Çocuklarımıza daha fazla sahip çıkmamız gereken bir dönemdeyiz. Bu film bu durumu da ele alıyor," şeklinde görüşlerini paylaştı.

Diğer Oyunculardan Yorumlar

Tolga Canbeyli ise filmin vizyona girmesinin doğum gününe denk gelmesinin kendisi için özel olduğunu vurguladı: "Bana hediye almak isteyenler filmi izlemeye gidebilir."

Filmdeki Diğer İsimler

Filmin kadrosunda çocuk oyuncular Ali Semi Sefil, Arven Beren, Kaan Alp Dayı, Ela Şafak ile birlikte Ceyhun Fersoy ve Tevhide Dadı da yer alıyor.

Baba Beni Güldürsene’nin Vizyon Tarihi

Baba Beni Güldürsene, izleyicileriyle buluşmak için 8 Kasım'da vizyona girmeye hazırlanıyor.

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