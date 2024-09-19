Baba Mirası Dükkanında Ahilik Beratı Töreni

Baba Mirası Dükkanı Korumak İçin Ahilik Beratı

İstanbul'un Balat semtinde, babasından miras kalan nostaljik ürünlerin satıldığı dükkanında ticaretine devam eden Necibe Batmaz, "ahilik esnaf beratı" aldı.

Ticaret Bakanlığı'ndan Takdim Töreni

Ticaret Bakanlığı Esnaf, Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen törende, Balat Aile Kileri'nin sahibi Batmaz'a ahilik beratı dükkanında verildi.

"Amacım Güveni Taşımak"

Batmaz, Hüseyin Türkyılmaz tarafından 1963 yılında kurulan dükkanında, babasından öğrendikleri ile ticaretini sürdürdüğünü ifade ederek, "Amacım, küçük işletmeler olarak, verdiğimiz güveni e-ticaret ortamına taşımak" dedi.

Geçmişe Yolculuk

Dükkanında gaz lambalarından takunya terliklere kadar birçok nostaljik ürün bulundurduğunu dile getiren Batmaz, dükkana gelenlerin geçmişe yolculuk yaptığını belirtti.

Esnaflık Geleneğini Yaşatmak

48 yaşındaki Batmaz, esnaflık geleneğini yaşatmaya çalıştığını ifade ederek, "Babamın vasiyeti için dükkanımızı bırakmadım. Burası Balat Aile Kileri, aile gibi bir dükkanımız var. Süpermarketlerle rekabet etmek zor olsa da elimizden geleni yapıyoruz" şeklinde konuştu.

Hayırseverlerin Desteği

İhtiyaç sahipleri için tuttuğu veresiye defterindeki borçların hayırseverler tarafından ödendiğini söyleyen Batmaz, bu durumun kendisini duygulandırdığını dile getirdi.