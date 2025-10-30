Babacan İrlanda'daki 'Çatışmasızlık' Çalıştayına Katılacak

AK Parti'li Abdurrahman Babacan, Demokratik Gelişim Enstitüsü'nün davetiyle İrlanda'da düzenlenecek 'çatışmasızlık' çalıştayına katılacak; iki günlük programda uluslararası deneyimler paylaşılacak.

Yayın Tarihi: 30.10.2025 20:01
Güncelleme Tarihi: 30.10.2025 20:01
AK Parti Malatya Milletvekili Abdurrahman Babacan, Demokratik Gelişim Enstitüsü'nün daveti üzerine bazı milletvekilleriyle İrlanda'da düzenlenecek 'çatışmasızlık' konulu çalıştaya katılacağını duyurdu.

Ziyaret ve Program

Babacan, AA muhabirine yaptığı açıklamada çalıştaya katılmak üzere Dublin'e 2 günlük ziyaret gerçekleştireceklerini belirtti. Demokratik Gelişim Enstitüsü'nün dünyanın farklı yerlerindeki çatışmasızlık bölgeleriyle ilgili çalışmalar yaptığını vurgulayan Babacan, 'Terörsüz Türkiye sürecine İngiltere'de, farklı Avrupa ülkelerinde, ABD'de de çok yoğun bir ilgi var. Bu kapsamda da her bir siyasi partinin grup başkanlığından bu çalıştaya katılım üzerine bir davette bulunulmuş.' diye konuştu.

Katılımcılar

Enstitüden siyasi partilere davet geldiğini, partilerin de katılımcı isimleri belirlediğini aktaran Babacan, AK Parti adına çalıştaya kendisinin katılacağını belirterek şunları söyledi: 'İrlanda sürecinin nasıl ilerlediğini, siyasal inşayı, hukuki, idari düzenlemeleri, toplumsal entegrasyonu, toplumsal iletişimin İrlanda'da nasıl yürütüldüğüne ilişkin hem İrlanda hem İngiltere tarafından önemli eski siyasetçilerle buluşacağız, onları dinleyeceğiz. Paneller düzenlenecek. İki günlük bir program.'

Katılımcı isimler: AK Parti adına Abdurrahman Babacan, CHP adına Sezgin Tanrıkulu ve Oğuz Kaan Salıcı, DEM Parti adına Celal Fırat ve Gülüstan Kılıç Koçyiğit, Yeni Yol Partisi Grubu adına Mehmet Emin Ekmen, Bülent Kaya ve Mustafa Bilici yer alacak.

Amaç ve Beklentiler

Çalıştayda deneyimleri ilk ağızdan dinleyeceklerini belirten Babacan, Hayırlı Cuma Anlaşması'na imza atan dönemin İrlandalı yetkililerinin de toplantıda bulunacağını söyledi. Ayrıca Filipinler ve Güney Afrika deneyimini aktaracak önemli isimlerin de programa katılacağını aktaran Babacan, 'Hem Güney Afrika hem Filipinler hem İrlanda'yı bir arada değerlendirme, tartışma, karşılıklı müzakerede bulunma imkanımız olacak.' ifadesini kullandı.

Komisyonla İlişki

Babacan, Türkiye'ye ilişkin sürecin nasıl işletildiğine dair görüş alışverişinde bulunacaklarını vurgulayarak, 'Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonunun resmi bir programı değil. Komisyonla ilgisi olan, Komisyon üzerinden gelen bir davet değil. Sadece şu var, ilgili siyasi partiler doğal olarak Komisyon üyesi olan milletvekillerinden seçiyorlar. Bu da siyasi partilerin normal kararı. Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonumuzla bir ilgisi yok.' değerlendirmesinde bulundu.

