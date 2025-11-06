Babadağ Sosyal Tesisi İnşaatı Hızla İlerliyor

Babadağ Belediyesi'nin sosyal tesis inşaatı, peyzaj ve yol çalışmalarının sürdüğü alanda hızla ilerliyor; Başkan Murat Kumral yerinde inceledi.

Yayın Tarihi: 06.11.2025 10:56
Güncelleme Tarihi: 06.11.2025 10:56
Başkan Murat Kumral yerinde inceledi

Babadağ Belediyesi tarafından, Babadağlı vatandaşların düğün, mevlit ve benzeri etkinliklerini daha konforlu bir ortamda gerçekleştirebilmeleri amacıyla hayata geçirilen Babadağ Sosyal Tesisi inşaatı hızla devam ediyor.

Peyzaj ve yol çalışmalarının sürdüğü tesisteki çalışmaları, Babadağ Belediye Başkanı Murat Kumral, Fen İşleri Birimimiz ile birlikte yerinde inceledi.

Başkan Kumral, çalışmalara ilişkin şu ifadeleri kullandı: "Fen İşleri Birimimizle birlikte Sosyal Tesis inşaatımızı yerinde inceledik. Zemin kaplama, taş duvar örme ve çevre düzenleme çalışmalarımız hız kesmeden devam ediyor. İlçemize uzun yıllar hizmet edecek bu tesisin her aşamasını titizlikle takip ediyoruz. Babadağ için üretmeye, çalışmaya devam ediyoruz. Babadağ bizim en büyük sevdamız"

Belediye, projenin her aşamasında titizlikle ilerleyerek tesisi kısa sürede hizmete açmayı hedefliyor.

