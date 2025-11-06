Babadağ Vergi Dairesi Müdürlüğü Denizli'de hizmete açıldı

Denizli'de kurulan Babadağ Vergi Dairesi Müdürlüğü törenle hizmete girdi; vatandaş ve esnafın vergi işlemleri artık yerinde ve daha hızlı yapılacak.

Yayın Tarihi: 06.11.2025 09:46
Güncelleme Tarihi: 06.11.2025 09:46
Defterdarlık yerinden yönetim anlayışını güçlendiriyor

DENİZLİ (İHA) – Denizli’de kurulan Babadağ Vergi Dairesi Müdürlüğü, düzenlenen törenle vatandaşın hizmetine açıldı.

Denizli Defterdarlığı, mükellef hizmetlerinde yerinden yönetim anlayışını güçlendirmeye devam ediyor. Bu kapsamda teşkilatlanması tamamlanan Babadağ Vergi Dairesi Müdürlüğü resmi olarak faaliyete geçti.

Törene; Denizli Defterdarı Mustafa Özdemirci, Babadağ Kaymakamı İlhan Kayaş, Babadağ Belediye Başkanı Murat Kumral, Gelir İdaresi Grup Müdürleri ve ilçe protokolü katıldı.

Tahsis edilen yeni birimle ilçe genelinde vergi işlemlerinin daha etkin yürütülmesi ve vatandaşlara yerinde hizmet sunulması hedefleniyor. Yetkililer, müdürlüğün açılmasıyla hem vatandaşların hem de esnafın işlemlerini kolaylıkla yürütebileceğini vurguladı.

Denizli Defterdarı Mustafa Özdemirci törende yaptığı konuşmada, "Babadağ Vergi Dairesi Müdürlüğü’nün hizmete başlamasıyla birlikte vatandaşlarımızın vergi işlemlerini daha hızlı, etkin ve yerinde yapabilmeleri mümkün hale gelecek. Bu kurumun ilçemize ve mükelleflerimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

