Babaeski'de Organ Bağışı Bilinçlendirme Etkinliği

3-9 Kasım Organ Bağışı Haftası kapsamında bilgilendirme

Babaeski Devlet Hastanesinde, 3-9 Kasım Organ Bağışı Haftası dolayısıyla düzenlenen etkinlikte organ bağışı bilincinin artırılmasına yönelik çalışmalar gerçekleştirildi.

Kırklareli’nin Babaeski ilçesinde yapılan etkinlikte, hastaneye gelen hastalar ve ziyaretçiler, sağlık personeli tarafından organ bağışı hakkında bilgilendirildi. Görevliler, katılımcılara organ bağışının kimlere umut olduğu, bağış sürecinin nasıl işlediği ve organ bağışının tıbbi açıdan önemi konularında birebir açıklamalarda bulundu.

Vatandaşlar etkinlik sırasında merak ettikleri soruları yöneltirken, görevli personeller süreci anlaşılır ve açık bir şekilde aktardı. Etkinlik kapsamında ayrıca bilgilendirici broşürler dağıtıldı ve katılımcıların bilgilendirilmesi sağlandı.

BABAESKİ'DE ORGAN BAĞIŞININ ÖNEMİNE DİKKAT ÇEKİLDİ