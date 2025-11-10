Babaeski'de Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı (59 ZK 575)

Edirne-Tekirdağ yolu Alpullu girişinde otomobilin kontrolden çıkması sonucu sürücü A.A. hayatını kaybetti, yolcusu (A.A.'nın babası) yaralandı.

Yayın Tarihi: 10.11.2025 22:31
Güncelleme Tarihi: 10.11.2025 22:31
Edirne-Tekirdağ yolu, Alpullu beldesi girişinde kaza

Kırklareli’nin Babaeski ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Kaza, Edirne-Tekirdağ yolu Alpullu beldesi girişinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücü A.A. idaresindeki 59 ZK 575 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak yol kenarına savruldu.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sürücü A.A.'nın hayatını kaybettiği belirlenirken, otomobilde yolcu olarak bulunan A.A.'nın babası yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

