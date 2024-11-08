Babasının Cenaze Törenine Gelen Gurbetçi Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti

İki Acıyı Bir Arada Yaşadı

Bursa'nın Kestel ilçesinde trajik bir trafik kazası, bir aileyi derin bir acıya sürükledi. Geçirdiği rahatsızlık nedeniyle hayata veda eden İbrahim Ün (84), dün son yolculuğuna uğurlandı. Bu olayın ardından, İbrahim Ün'ün oğlu Şaban Ün (58), babasının cenazesine katılmak üzere İsviçre'den Türkiye'ye döndü.

Trafik Kazası ve Sonrası

Bursa-Ankara kara yolunda meydana gelen kaza, Şaban Ün'ün babasına son görevini yerine getiremeden hayatını kaybetmesine neden oldu. Ün'ün kullandığı 16 ARP 395 plakalı otomobil, akşam saatlerinde Kestel ilçesinde kontrolden çıkarak bir kayalığa çarptı. Olayın ardından çevredekilerin yardımıyla itfaiye ekipleri, Ün'ü sıkıştığı araçtan çıkardı fakat sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Cenaze Töreni

Aynı gün babasının cenaze namazı için toplanan aile, şimdi peş peşe yaşanan iki acı ile başa çıkmaya çalıştı. Şaban Ün'ün cenaze töreni, Yenişehir ilçesindeki Merkez Çınarlı Camisi'nde gerçekleştirildi. Aile üyeleri ve yakınlarının katılımıyla yapılan namazda, baba ve oğulun tabutları yan yana konularak dualar edildi. Törende, her iki cenaze de ilçe mezarlığına defnedildi.

Bursa'nın Kestel ilçesinde geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitiren sürücü ile bir gün önce vefat eden babasının cenazeleri yan yana defnedildi. Babasının vefat haberini alan Şaban Ün idaresindeki 16 ARP 395 plakalı otomobil, gece Kestel ilçesinde Bursa-Ankara kara yolu Ümitalan mevkisinde kontrolden çıkarak kayalığa çarptı.

Bursa'nın Kestel ilçesinde geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitiren sürücü ile bir gün önce vefat eden babasının cenazeleri yan yana defnedildi. Babasının vefat haberini alan Şaban Ün idaresindeki 16 ARP 395 plakalı otomobil, gece Kestel ilçesinde Bursa-Ankara kara yolu Ümitalan mevkisinde kontrolden çıkarak kayalığa çarptı.