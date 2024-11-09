Babasının Hatırasını Yaşatan Bakkal: 30 Yıldır Kapalı

Iğdır'daki Bakkal 30 Yıldır Kapalı, Babasıyla Anılan Bir Tarih

Iğdır'ın Tuzluca ilçesine bağlı Gaziler köyünde, 84 yıl önce kurulan bakkal, baba hatırasını yaşatmak amacıyla 30 yıldır kapalı duruyor. 1940 yılında askerlik dönüşü Nazar Ali Yenigün tarafından kurulan bu işletme, oğlu Çetin Yenigün tarafından 1993 yılına kadar işletilmişti.

Baba Oğul Arasındaki Bağ

Nazar Ali Yenigün'ün 1940 yılında kurduğu bakkaldan son 30 yıldır malzeme satılmıyor. Çetin Yenigün, AA muhabirine yaptığı açıklamada, “Babamın vefatının ardından burasını kapattım. Ömrüm yettiği sürece bu hatırayı devam ettireceğim.” dedi.

Geçmişten Günümüze Hatıralar

Yenigün'ün muhafaza ettiği iş yerinde, dönemin gazetelerinden ayakkabıya, okul önlüğünden takım elbiselere, saatlerden çoraplara kadar pek çok ürün yer almakta. Yenigün, “Babam ticarete atılmış, bakkal sonra manifatura daha sonra ihtiyaca göre ne varsa satmaya başlamış.” ifadesini kullandı.

Köydeki Ticaretin Kalbi

Gaziler köyü, geçmişte bir nahiye olarak biliniyordu ve 30 köye ev sahipliği yapıyordu. Köyün konumu gereği, bölgedeki diğer köylerden gelen müşterilerin alışveriş yaptığı bir merkez haline gelmişti. Yenigün, “Burası sadece ticarette değil, herkesin ihtiyaçlarını karşıladığı bir yuva oldu.” diyerek geçmişi yad etti.

Baba hatırasının kendileri için ayrı bir öneme sahip olduğunu vurgulayan Yenigün, “Dükkanı alışverişe kapattım ve eşyalara da dokunmadım. Ara sıra açıp eskileri yad ediyorum.” şeklinde konuştu.