Babe Ruth'un New York Yankees Forması 24 Milyon Dolara Satıldı

Babe Ruth'un Rekor Kıran New York Yankees Forması

Amerikan Beyzbol Ligi (MLB) tarihinin unutulmaz isimlerinden biri olan Babe Ruth'un, 1932 sezonunda giydiği New York Yankees forması, geçtiğimiz günlerde düzenlenen bir açık artırmada tam 24 milyon dolara satıldı.

Açık Artırma Detayları

Ünlü müzayede evi Heritage Auctions tarafından gerçekleştirilen açık artırma, yaklaşık 6 saat sürdü. Bu süreçte, Ruth'un forması, şimdiye kadar bir spor koleksiyonuna ait olarak satılan en yüksek fiyatlı ürün olma unvanını kazandı.

Ayrıca, Heritage Auctions, 2022 yılında, 1952 tarihli bir New York Yankees oyuncusu Mickey Mantle kartını 12,6 milyon dolara satışa sunmuştu.

Babe Ruth'un Başarıları

MLB tarihinin en efsanevi oyuncularından biri olarak tanınan Babe Ruth, Boston Red Sox ile 3 ve New York Yankees ile 4 olmak üzere toplamda 7 şampiyonluk yaşamıştır. Ruth, birçok rekorla öne çıkan bir kariyere sahiptir.