BAE, Beyrut Büyükelçiliğini Yeniden Açıyor

BAE, Beyrut Büyükelçiliğini Yeniden Açma Hazırlıklarına Başladı

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Beyrut Büyükelçiliğini yeniden açmak amacıyla Lübnan'a resmi bir heyet gönderdi. BAE Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, bu ziyaret Yüce Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid ve Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn arasındaki telefon görüşmesinin ardından gerçekleşti.

Açıklamada, "Büyükelçiliğin yeniden açılması, iki ülke ve dost halklar arasındaki kardeşlik ilişkilerini yansıtıyor" ifadelerine yer verildi. Bu gelişme, iki ülkenin gelecekteki iş birliklerine işaret ediyor.

Hatırlanacağı üzere, Abu Dabi yönetimi, Lübnan Enformasyon Bakanı George Kardahi'nin Ekim 2021'de Yemen ile ilgili Suudi Arabistan'ı eleştiren açıklamaları sonrasında Beyrut'taki diplomatlarını geri çekmiş ve vatandaşlarının Lübnan'a seyahat etmelerini yasaklamıştı.