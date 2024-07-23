BAE’de 57 Bangladeşli Göçmen Hapis Cezası Aldı: Protestolar ve Hükümet Tansiyonu

BAE'de Yasa Dışı Gösterilere Katılım Neticesinde Hapis Cezası

Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) Bangladeş hükümetine karşı düzenlenen gösterilere katılan 57 Bangladeş vatandaşı hapis cezasına çarptırıldı. BAE haber ajansı WAM'ın aktardığına göre, Abu Dabi Federal Temyiz Mahkemesi, söz konusu sanıklardan 3’üne müebbet hapis, 53’üne ise 10 yıl hapis cezası verdi. Ayrıca, ülkeye yasa dışı yollardan girdiği gerekçesiyle bir sanığa 11 yıl hapis cezası verildi.

Gösterilerin Nedenleri ve Mahkeme Kararları

Mahkeme, sanıkları, Bangladeş hükümetinin kararlarına karşı protesto gösterileri düzenlemek ve kamu güvenliğini tehdit etmekle suçlu buldu. Göstericilerin, polisin dağılmaları için yaptığı uyarılara kulak asmaması dikkat çekti. BAE'de çalışan Bangladeş vatandaşları, ülkelerinde son dönemde artan protestoları desteklemek amacıyla eylemler düzenlemişti.

Bangladeş’teki Kontenjan Tartışmaları

Bangladeş'te kamu sektöründe işe alımda ayrımcılığı önlemek adına tartışmalar sürerken, kontenjanların %56'sı belirli gruplar için ayrılmış durumdaydı. Geçen yıl protestoların patlak vermesi üzerine 2018 yılında kaldırılan kontenjan sistemi, Bangladeş Yüksek Mahkemesi tarafından yeniden uygulanmaya başlandı.

Protestolar ve Sonuçları

Bangladeş'teki Dhaka, Chattogram ve Rangpur gibi şehirlerde protestolar sırasında arbede yaşandı ve 16 Temmuz'da 6 kişi hayatını kaybetti. Protestolar sonucunda 250'den fazla öğrenci yaralandı. Eğitim otoriteleri, güvenlik nedeniyle tüm üniversiteleri kapatma kararı aldı. Ancak, bu karara rağmen birçok öğrenci, okulları terk etmeyi reddetti.

Başbakan Şeyh Hasina Vecid, gösterilerde hayatını kaybeden öğrencilerin ölümü üzerine bir komite kurulmasını istedi. Ülkede mobil internet erişimi kesilirken, sosyal medya platformlarına erişim de kısıtlandı. Bangladeş kaynaklı haber sitelerine de dışardan ulaşmak mümkün olamıyor.