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BAE'de El-Cezire Hava Sporları Kulübü'ne Ait Hafif Hava Aracı Düştü

BAE'de El-Cezire Hava Sporları Kulübü'ne ait hafif hava aracı düştü; pilot ve yardımcısı hayatını kaybetti.

Yayın Tarihi: 29.12.2024 16:41
Güncelleme Tarihi: 29.12.2024 16:41
BAE'de El-Cezire Hava Sporları Kulübü'ne Ait Hafif Hava Aracı Düştü

BAE'de Hava Aracı Kazası

Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE), El-Cezire Hava Sporları Kulübü'ne ait hafif bir hava aracının düştüğü bildirildi. Kazada pilot ve yardımcısı maalesef hayatını kaybetti.

BAE resmi haber ajansı WAM, Sivil Havacılık Genel Kurulu'nun yaptığı açıklamaya yer vererek, olayın detaylarını aktardı. Açıklamada, hava aracının, Ras el-Hayme kenti kıyısı açıklarında düştüğü ifade edildi.

Kazanın nedeninin tespit edilmesi için incelemelerin sürdüğünü belirten Sivil Havacılık Genel Kurulu, hayatını kaybeden iki mürettebatın ailelerine ve yakınlarına baş sağlığı dileklerini iletti.

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